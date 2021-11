EN IMAGES - À Marseille, 550 manifestants contre les violences faites aux femmes

"Ras le viol !" Ce samedi après-midi à Marseille, 550 personnes selon la préfecture ont défilé contre les violences faites aux femmes. Déjà 104 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint en 2021 selon le collectif Nous Toutes, un chiffre insupportable.

"Déjà 104 féminicides en 2021, on n'a plus le temps d'attendre !"

L'égalité entre les femmes et les hommes devait être la grande cause du quinquennat, les manifestants attendent toujours : "Nous voulons un milliard d'euros, pour la formation des policiers qui prennent les plaintes, l'accompagnement des victimes, l'hébergement et l'éducation."

Le collectif "Nous Toutes" recense 104 féminicides en 2021 © Radio France - Paul Tilliez

Nicolas Hulot pris pour cible

Dans la manifestation, placardé sur des pancartes, un nom : Nicolas Hulot. L'ancien ministre et présentateur TV est accusé par au moins six femmes d'agressions sexuelles et de viols dans une enquête du magazine Envoyé Spécial publiée cette semaine.

Pour lutter contre ces violences, les manifestants réclament au gouvernement un milliard d'euros. © Radio France - Paul Tilliez

On lui reproche des faits qui se seraient déroulés entre 1989 et 2001, frappés de prescription. "La réponse est simple, il faut supprimer la prescription explique cette manifestante. Pour pouvoir prendre la parole quand on a subi un viol, il faut des années. Ce sont des traumatismes qui restent à vie. C'est affreux de réussir à parler et de s'entendre dire que c'est trop tard."

D'autres personnalités sont dans le viseur des manifestants : le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ou encore le nationaliste Eric Zemmour, qui avait déclaré en 2013 : "Les femmes n'expriment pas le pouvoir, elles ne l'incarnent pas, c'est comme ça." Le pas encore candidat à la présidentielle mais presque, était de passage à Marseille pendant deux jours. Un mot sur sa venue ? "Je vais vomir sur votre micro."