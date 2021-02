EN IMAGES - A Mayenne, après la crue, les promeneurs profitent du changement de paysage

Après de fortes pluies ces dernières semaines, et une rivière en crue, la Mayenne reprend peu à peu sa hauteur habituelle. Dans la ville de Mayenne, la rivière a atteint jusqu'à 1,89 mètre, ce jeudi 4 février. Sur le chemin de Halage, qui longe la Mayenne, la rivière a même quitté son lit a certains endroits, entraînant la fermeture de la voie verte pendant quelques jours. Depuis, l'eau est redescendue, mais reste à un niveau plus élevé que la normale. La promenade ayant rouvert au public, les habitants de Mayenne ont pu profiter du changement de paysage, le temps d'une balade ou d'un jogging.

"C'est impressionnant !", lance Steven, qui fait son jogging le long de la Mayenne, alors que l'eau déborde encore un peu sur le chemin de Halage. "C'est très beau, c'est un paysage qui change. C'est un super cadre pour courir !"

Sur le chemin du Halage, à Mayenne, on se promène presque les pieds dans l'eau après la crue. © Radio France - Ambre Rosala

Sur le quai de la République aussi, la rivière reste haute malgré la décrue. Le passage pour rejoindre le bord de la Mayenne est complètement inondé, et les bancs installés sur le quai ont les pieds dans l'eau.

Pour s'asseoir sur les quais de la République, à Mayenne, il ne faut pas avoir peur de se mouiller les pieds, à cause de la crue. © Radio France - Ambre Rosala

le passage pour rejoindre le bord de la rivière, à Mayenne, est complètement inondé à cause de la crue. © Radio France - Ambre Rosala

La crue de cette année reste assez peu importante, et les Mayennais sont habitués à voir la rivière monter chaque année. "Tous les ans, à peu près à la même époque, en janvier ou février, la Mayenne monte", explique Serge, 60 ans, qui habite à Mayenne depuis qu'il est enfant. "Ça monte, mais ce n'est pas non plus catastrophique. Cette année, elle ne me paraît pas très importante. J'ai vu bien pire !" En novembre 1974, la rivière avait atteint son record dans la ville, avec 3,4 mètres de hauteur.