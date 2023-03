EN IMAGES - À Mayenne, le site Roullois va devenir un tout nouveau quartier de la ville

C'est ce que l'on appelle une ZAC, une zone d'aménagement concerté, une opération d'urbanisme publique. À l'image du quartier Ferrié à Laval par exemple, le site Roullois va subir une transformation. Ce quartier situé sur la rive gauche de la ville appartient au Centre hospitalier du Nord Mayenne. Au cours de la dernière décennie, de nouveaux locaux ont été construits pour l'hôpital, laissant peu à peu vacants de nombreux bâtiments. Ils ne sont pas récents, loin de là, mais certains peuvent présenter un intérêt. Car l'objectif n'est pas de tout raser explique Pauline Leber, chargée de mission à Laval Mayenne Aménagement (LMA) "le but est de venir renouveler un morceau de ville, faire une opération de renouvellement urbain. Nous ne sommes plus dans cette logique d'extension urbaine mais bien de densification en se servant de l'existant. Nous allons réhabiliter une partie du patrimoine, de faire avec les qualités bâties que l'on peut trouver sur le site."

Un projet d'aménagement urbain existe pour transformer le site Roullois en un nouveau quartier. © Radio France - G.M

Le site Roullois, coincé entre la Nationale 12 d'un côté et la rivière Mayenne de l'autre, compte plus de sept hectares. Outre les bâtiments, on y trouve beaucoup de végétation avec un parc arboré le long de la rivière. Un vrai potentiel. Un éco-quartier, des réhabilitations et des constructions neuves sont envisagés : "il y a une programmation qui est définie sur le site Roullois. De futurs espaces publiques seront aménagés pour accueillir les Mayennais et les touristes. Et puis, il y aura des liaisons avec le reste de la ville pour désenclaver ce futur nouveau quartier."

Tout un parc arboré se trouve le long de la rivière Mayenne. © Radio France - G.M

Pas question d'ouvrir le site aux automobilistes mais de l'ouvrir tout simplement au reste de la ville. Les travaux de réhabilitation ne commenceront pas avant 2025.

Ces bâtiments appartiennent encore au Centre hospitalier du Nord Mayenne, ils seront réhabilités. © Radio France - G.M