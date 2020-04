EN IMAGES - A Mérignac, les habitants de la rue des poètes applaudissent les éboueurs pendant le confinement

Trois fois par semaine, tous les habitants de la rue des poètes tendent l’oreille vers 9h du matin. "Le premier qui les entend met un message sur le groupe whatsapp" explique Francine qui habite en amont de la rue. Ce groupe, créé par les habitants de cette rue mérignacaise il y a quelques mois sert quotidiennement depuis le début du confinement. Y compris pour ce nouveau rituel. Une fois l'alerte lancée, tout le monde sort au balcon ou sur le pas de la porte. Et lorsque le camion siglé Bordeaux Métropole fait son apparition au coin de la rue, les habitants sont déjà en train d'applaudir.

Depuis le début du confinement, à chacune de leur tournée rue des poètes à Mérignac, les éboueurs de Bordeaux Métropole sont applaudis par les habitants. © Radio France - Solène de Larquier

"On applaudit les soignants tous les soirs à 20h et on s'est dit qu'on ne pouvait pas applaudir tous les travailleurs mais on peut le faire pour ceux qu'on voit passer dans la rue, du coup on s'est mis à applaudir les éboueurs" explique Emile, 12 ans avant d'ajouter "parce que grâce à eux, on évite une seconde crise sanitaire." Devant sa maison, de l'autre côté de la rue, Marine abonde : "Il y aurait pleins d'autres maladies s'il n'y avait pas l'hygiène, ils sauvent des vies aussi. Ils sont obligés de s'exposer [aux risques] et ils le font avec le sourire" détaille l'enseignante.

Un remerciement pour ces héros de l'ombre

Un sourire que l’on devine derrière le masque de Bruno Départ alors qu’il récupère les poubelles. Cela fait 20 ans qu'il est éboueur, 15 ans qu'il est titulaire de ce secteur. "On connaît les gens ici mais là ce qui se passe, c'est vraiment exceptionnel" avant de s'expliquer : "Depuis le début du confinement, tous les jours on est applaudi et remercié, tous les jours. On a reçu des chocolats pour Pâques, des bouteilles de vin, ça fait chaud au coeur. Jamais on n'a été remercié comme ça" confie-t-il.

Un soutien moral essentiel pendant cette crise sanitaire : "On pense toujours à ce qu'on peut ramener à la maison, c'est pour ça qu'on a des protections, des gants, des masques. Alors le fait d'être soutenu, on se dit qu'on va trouver des gens qui vont nous apprécier, qui vont être contents qu'on passe donc ça nous fait penser à autre chose."

"ça fait chaud au coeur. Jamais on n'a été remercié comme ça" Bruno Départ, éboueur

En vingt ans de métier, cet éboueur n'a pourtant jamais vu un tel soutien de la population : "On ne s'y attendait pas parce qu'on est un métier de l'ombre, souvent quand on passe, les gens sont chez eux, ils font pas trop attention à nous et là on voit que c'est très important d'être là pour eux et qu'on continue à collecter les ordures ménagères" souligne Bruno Départ. Etant titulaire de ce secteur, Bruno et ses deux collègues sont les seuls à bénéficier de ce petit rituel d'applaudissement rue des poètes, mais la rue a désormais sa notoriété chez les 500 éboueurs de Bordeaux Métropole : "Tous les collègues connaissent la rue des poètes, ils sont contents qu'on soit autant apprécié."

Une salle entière recouverte de dessins et de mots

Et si le rituel de la rue des poète est unique, les éboueurs de Bordeaux métropole reçoivent des dessins par centaines. Ils les récupèrent tous et ont entièrement tapissé les murs de la salle de repos du centre d'Eysine avec, et commencent à faire de même dans les bureaux.

Les éboueurs de Bordeaux métropole ont recouvert la salle de repos du centre d'Eysine avec des dessins reçus par centaines depuis le début du confinement. © Radio France - Solène de Larquier

Les éboueurs de Bordeaux métropole ont recouvert la salle de repos du centre d'Eysine avec des dessins reçus par centaines depuis le début du confinement. © Radio France - Solène de Larquier

Les éboueurs de Bordeaux métropole ont reçu de nombreux coloriages. © Radio France - Solène de Larquier

Adultes et enfants participent aux mots de remerciement pour les éboueurs de Bordeaux métropole. © Radio France - Solène de Larquier