EN IMAGES - À Metz, un "code de la route" au musée pour faire respecter la distanciation sociale

Le musée de La Cour d'Or, à Metz, rouvre ses portes ce mercredi. Avec, évidemment un protocole sanitaire très strict à respecter. Mais avec 40 salles et presque 6.000 oeuvres exposées devant lesquelles les visiteurs risquent de s'agglutiner, il a fallu être... inventif. "On avait auparavant un parcours relativement libre, donc on a choisi d'imposer un parcours avec une signalétique automobile", explique le conservateur en chef du musée Philippe Brunella : "Il y a des ronds-points, des flèches, sens interdit, et même quand un couloir est plus étroit, une interdiction de doubler".

Le hall du musée, un carrefour à trois voies. © Radio France - Marc Bertrand

Stationnement interdit sur une place sur deux, sur les grandes banquettes. © Radio France - Marc Bertrand

Presque toutes les salles rouvertes

Quarante sur 46 salles ont été rouvertes, seules quelques pièces trop exiguës n'ont pas passé le coche du protocole sanitaire. L'entrée du musée a été parsemée de distributeurs de gel hydroalcoolique, et cinq agents supplémentaires sont affectés à la surveillance des salles, afin de diriger convenablement le flux de visiteurs.

Voie sans issue, et attention à bien faire le tour des tableaux pour repartir dans l'autre sens... © Radio France - Marc Bertrand

Des panneaux ont été posés dans tout le musée, avec des marquages au sol. © Radio France - Marc Bertrand

Le musée sera gratuit jusqu'au 31 août, sous réserve que la gratuité soit votée par Metz Métropole. © Radio France - Marc Bertrand

L'entrée du musée de La Cour d'Or va être gratuite pour tout l'été, jusqu'au 31 août, sous réserve que cette disposition soit votée vendredi par Metz Métropole. Les horaires sont également décalés, avec une ouverture à 10 heures et une fermeture à 18h tous les jours sauf le mardi.