EN IMAGES - À Nancy, les habitants nombreux place Stanislas pour boire un verre sous le soleil

Avec le retour des beaux-jours, les habitants sont de retour sur la place Stanislas. Il n'y a pas de terrasses, mais la queue devant les buvettes. Des goûters et apéros à distance mais qui redonnent le moral aux habitants, alors que le département est en surveillance renforcée.

On a besoin de vie, de soleil, de profiter de moments simples comme ça à nouveau.

Rassemblés par petits groupes, certains en profitent pour faire tomber le masque pour boire le verre, et un peu plus longtemps pour profiter de l'air printanier. Mais, conscients de la situation sanitaire, tous restent prudents. "On n'est pas serrés les uns à côté des autres, chaque groupe reste à bonne distance, on enlève le masque qu'entre nous" explique un habitant.

Les habitants profitent du soleil pour sortir. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

La queue samedi devant les buvettes proposées par les bars de la place. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

"Ça fait du bien !" expliquent les habitants qui boivent un verre sous le soleil. © Radio France - Manon Vautier-Chollet