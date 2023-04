EN IMAGES - A Niort deux bateaux 100% électriques inaugurés pour des croisières sur la Sèvre

Deux pénichettes entièrement équipées et 100% électriques ont été inaugurées ce jeudi pour des séjours de 2 à 7 jours en location. En famille ou entre amis, il est désormais possible de parcourir les 100km qui séparent Niort de Marans en Charente-Maritime.

Port Boinot © Radio France - Audrey Abraham

Une location pour 6 à 12 personnes au tarif de 2000 euros la semaine, 600 euros pour 2 jours. Aucun permis fluvial n'est exigé précise Justine de l'agence "Au cœur du Marais Poitevin" qui organise les séjours : "Si vous en avez un vous êtes exonéré de la petite formation qu'on donne c'est à dire passer une écluse, amarrer un bateau, comment fonctionnent les commandes…"

Sur le parcours entre Niort et Marans des escales sont définies. Douze d'entre elles disposent d'un ponton avec borne de recharge et eau potable. Chaque pénichette est aménagée de deux couchettes, une douche à l'italienne et une cuisine entièrement équipée. Le toit fait terrasse et accueille des panneaux solaires qui assurent au bateau une certaine autonomie.

L'une des deux couchettes © Radio France - Audrey Abraham

A Port Boisnot ce jeudi, au moment de la visite des bateaux les avis étaient mitigés. Certains passants se sont réjouis d'un "très beau projet qui va valoriser le tourisme dans le Marais." D'autres se sont interrogés sur les tarifs jugés élevés : "100 euros chacune à 6, ça peut être un frein mais bon c'est quelque chose que tu ne fais pas tout le temps. C'est vrai que les tarifs peuvent peut-être être à revoir."

La cabine de douche © Radio France - Audrey Abraham

Le coin cuisine © Radio France - Audrey Abraham

Et le design n'est pas du gout de tout le monde : "Pour moi c'est un camping-car sur l'eau. Ca ne représente pas trop le Marais poitevin." confie une autre visiteuse qui est aussi freinée par les tarifs annoncés.