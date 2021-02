EN IMAGES - A Orléans, les arbres peints en bleu sur les quais de Loire, c'est (déjà) fini

Les huit arbres peints en bleu sur les quais de Loire à Orléans n'auront pas tenu une semaine. Censés symboliser le plus haut connu du fleuve en cas de crue et interpeller le public, ils ont déchaîné des passions et suscité des commentaires négatifs. La Ville d'Orléans les fait effacer actuellement.