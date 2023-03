EN IMAGES - À Perpignan une procession à Saint Gaudérique pour faire venir la pluie dans le département

Cela faisait plus d'une centaine d'années que Perpignan n'avait plus connue de procession à Saint Gaudérique, saint patron des agriculteurs. Ce samedi sur la demande de Georges Puig, viticulteur à Passa et conseiller municipal à Perpignan, la tradition a repris pour demander le retour de la pluie sur le département. Les reliques du Saint Audois ont été amenées de la cathédrale Saint Jean Baptiste aux rives de la Têt accompagnées de deux statues du Saint prêtées pour l'occasion par les églises de Vinça et de Saint- Hippolyte. Traditionnellement immergées dans les eaux, les reliques ont étaient transportées au milieu du cours d'eau par leurs porteurs. Pas moins de deux cents personnes étaient présentes pour suivre la procession.

ⓘ Publicité

"Sans la prière on s'en sortira pas"

Virginie, viticultrice à Saint-Hippolyte, en est persuadée, il n'y a que Saint Gaudérique, saint patron des agriculteurs invoqué pour faire venir la pluie qui peut résoudre la sécheresse dans les Pyrénées-Orientales. Dans la procession, aussi présents de nombreux curieux comme Patrick "qu'on y croit ou pas il faut essayer on a rien à perdre la situation est tellement catastrophique". Actuellement le département est placé en situation d'alerte renforcée avec plusieurs mesures restrictives mises en place .

Plusieurs membres du syndicat des Jeunes Agriculteurs étaient également présents ce samedi. Victor Planes, producteur d'amandes et d'olive à Millas s'est réjoui de voir cette tradition remise au gout du jour. "Aujourd'hui il y a des gens qui sont là parce qu'ils y croient, d'autres parce qu'ils sont désespérés. Toutes les portes sont bonnes à ouvrir et on revient à cette tradition que suivaient nos grands-parents, s'est remémoré l'exploitant, septième génération sur le Moulin Saint Pierre, c'est bien qu'il y ait tant de monde, plus on est nombreux à prier mieux c'est."

Georges Puig et trois autres agriculteurs du département ont porté les reliques de Saint Gaudérique au milieu de la Têt. © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère