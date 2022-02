EN IMAGES - À Pithiviers, trois Justes parmi les Nations décorés à titre posthume

Renée et Fernand Malé, Madeleine Fauconneau du Fresne. Trois personnes qui, en 1942, ont risqué leur vie pour sauver et cacher des Juifs, échappés du camp déportation de Pithiviers. Ce vendredi 25 février, ils étaient décorés de la médaille des Justes parmi les Nations, à titre posthume.

Un hommage, près de 80 ans après les faits. Ce vendredi 25 février, Renée et Fernand Malé, un couple d'épiciers pithivériens, et Madeleine Fauconneau du Fresne, ont reçu à titre posthume la médaille des Justes parmi les Nations. Cette distinction civile, la plus haute de l'État d'Israël, est remise aux personnes non-juives qui ont risqué leur vie pour aider, souvent en les cachant, des Juifs pendant la seconde Guerre mondiale. Dans le monde, plus de 27.900 personnes ont reçu le titre de Justes, ils sont 38 dans le Loiret et six dans la commune de Pithiviers.

À gauche, le couple Renée et Fernand Malé, et leurs quatre enfants à Pithiviers. À droite, Madeleine Fauconneau du Fresne et son amie Yvonne Netter. - DR

Trois générations de la famille Malé

Pour recevoir les médailles, les descendants des Justes étaient présents. Du côté de la famille Malé, trois générations ont assisté à la cérémonie dans la salle des fêtes de Pithiviers. À commencer par Edmond Malé, le fils du couple d'épiciers. En 1942, il avait onze ans lorsque ses parents ont pris la décision de cacher chez eux trois réfugiés autrichiens échappés du camp de Pithiviers. Avec son fils, Didier, ils ont reçu la médaille des Justes au nom de Renée et Fernand Malé. Les enfants de Didier Malé étaient eux aussi dans la salle.

Avec son fils, Didier, ils ont reçu la médaille des Justes au nom de Renée et Fernand Malé. Les petits-enfants du couple Malé étaient aussi là pour honorer leurs grands-parents. "Je suis très fier d'eux, mais je suis aussi fier de toutes ces personnes qui ont eu ce geste pendant la seconde Guerre mondiale", témoigne Benjamin Malé. "Je me pose la question comme tout le monde ici : est-ce que j'aurais fait la même chose ? C'est important de se poser cette question, d'autant plus dans le contexte actuel."

Edmond et Didier Malé ont reçu la médaille des Justes au nom de Renée et Fernand Malé, respectivement leurs parents et grand-parents, à Pithiviers. © Radio France - Cécile Da Costa

Merci tante Madeleine, pour celle que vous avez été - Emmanuel Rougier

Lors de cette cérémonie, Emmanuel Rougier, petit-neveu de Madeleine Fauconneau du Fresne, a voulu rendre hommage à sa tante. "Je ne l'ai pas connue, j'ignorais tout de son acte héroïque", raconte-t-il. Ce n'est qu'après avoir trouvé une lettre de sa tante lorsqu'elle était emprisonnée à Orléans en 1943, qu'il se lance dans des recherches. Il découvre alors qu'après avoir aidé son amie Yvonne Netter à s'échapper du camp de Pithiviers, sa tante avait elle-même été en prison, puis dans le camp de Beaune-La-Rolande, au titre d'"amie des Juifs". Tout ça, elle le raconte dans un récit, qu'Emmanuel Rougier a publié sous le titre Étoile blanche.

Emmanuel Rougier, petit-neveu de Madeleine Fauconneau du Fresne, a rendu hommage à sa tante en retraçant son histoire lors de la cérémonie de remise de médailles des Justes à Pithiviers. © Radio France - Cécile Da Costa

Bientôt un lieu de mémoire pour les Justes à Pithiviers

Lors de son discours, François Guguenheim, vice-président du Comité français pour Yad Vashem (l'institut mondial de la Shoah en Israël), s'est adressé au maire de Pithiviers, Philippe Nolland, pour lui demander officiellement la création d'un lieu de mémoire aux six Justes parmi la Nation de Pithiviers. "Ça pourrait être un lieu de passage, pour montrer que la commune de Pithiviers se souvient aussi de ces citoyens exceptionnels qui ont bravé l'État et l'occupant. C'est un immense signe d'espoir", déclare François Guguenheim.

François Guguenheim, vice-président du Comité français pour Yad Vashem, organisateur de la cérémonie, a insisté sur le courage et l'exemplarité de ces Justes honorés à Pithiviers. © Radio France - Cécile Da Costa

Une proposition pour laquelle la mairie de Pithiviers a donné son accord. Le maire Philippe Nolland, explique que le projet est déjà lancé : "Je veux avancer vite, il ne reste plus qu'à savoir où on va mettre ça en œuvre, mais je pense plutôt à une place ou un square, ou pourquoi pas l'incorporer dans le projet de coulée verte, mais ça prendrait plus de temps", raconte-t-il.

Dans cet espace en plein air, les noms des six Justes de Pithiviers apparaitraient sur une plaque (Le couple Malé, Madeleine Fauconneau du Fresne, et trois membres de la famille Tessier, déjà honorés en 1974). Dans ce lieu de mémoire, "il y aurait aussi des explications sur le titre de Justes parmi les nations, parce que tout le monde ne sait pas encore ce que ça veut dire, notamment les plus jeunes générations", ajoute le maire de la commune.

La remise de médaille est aussi l'occasion de faire un travail de mémoire, y compris avec les plus jeunes. Des lycéens de Pithiviers ont lu deux poèmes : "J'ai 4 ans" et "Le Badge". © Radio France - Cécile Da Costa

Lors de cette cérémonie, des représentantes de l'État étaient présentes. D'un côté, Régine Engström, préfète de la région Centre-Val de Loire et du département du Loiret. De l'autre, Delphine Gamburg, ministre conseiller de l’Ambassade d’Israël à Paris.