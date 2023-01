EN IMAGES - A Port-Vendres, la restauration du phare du Cap Béar est lancée

Du haut de ses 27 mètres, le phare du Cap Béar à Port-Vendres va connaître une nouvelle jeunesse. Les consultations auprès des entreprises en charge des travaux sont lancées, place à l'élaboration des plans de restauration. Les premiers chantiers devraient débuter à l'automne 2023 pour une réouverture du site à l'été 2024. Et pour mener à bien le projet, un budget de 3.2 millions d'euros financé à 30% par la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris et à 70% par la région, le département et le Conservatoire du Littoral.

Restaurer un phare classé monument historique

Depuis 2012, le phare du Cap Béar est classé monument historique, aussi sa rénovation sera dirigée par Olivier Weest, architecte en charge de la restauration des bâtiments classés monuments historiques. Au programme donc, il faudra restaurer l'extérieur de la tour du phare avec du granit gris de Roquefort-des-Corbières venu de l'Aude et du marbre rose de Villefranche-de-Conflent, une pierre avec laquelle est fabriqué l'escalier à l'intérieur du phare tout comme les milliers de carreaux d'opaline qui couvrent les murs. Matériau très fragile c'est aussi "très rare, en France il n'y a que quatre phares ornés d'opaline." détaille Jérôme Hirigoyen, chargé de mission au sein du Conservatoire du Littoral.

Les bâtiments attenants aux phares, anciens locaux de fonction des gardiens seront également "rafraichis" précise Gregory Marty, maire de Port-Vendres. Ces derniers devraient également accueillir des sanitaires et "un lieu où se rafraichir pour les promeneurs."

Dans la tour encore fermée au public de nombreuses fissures sur les carreau d'opaline au mur et dans les marches de marbre rose © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère

Les boiseries au sommet de la tour aussi seront restaurées. © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère

Préserver le site autour du phare

C'est le second objectif. Si le projet de rénovation du phare doit favoriser un nouvel essor touristique, Antoine Parra, maire d'Argelès-sur-Mer et président de la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris l'assure : "notre démarche est environnementale". L'ensemble du site du Cap Béar doit être réaménagé, afin de "protéger les espaces de biodiversité autour du phare". L'idée est notamment lancée de déterminer des sentiers de randonnée balisés pour éviter le piétinement de la faune, tout comme la fermeture de l'accès au Cap pour les véhicules. "Il faudra probablement laisser la voiture à Port-Vendres pour monter soit en randonnée piétonne, soit via une navette" projette Gregory Marty.