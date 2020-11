EN IMAGES - A Quimper, un commerçant prépare sa vitrine de Noël "pour faire rêver"

Malgré le contexte loin d'être festif, et "raison de plus", Olivier Christien, le patron du magasin Christien vêtements Cariou, rue Kéréon à Quimper, prépare, comme chaque année, sa vitrine de Noël. "Les clients ont encore plus besoin de rêver cette année, les enfants et les adultes".

Olivier Christien est prêt à rouvrir son magasin de vêtements situé rue Kéréon à Quimper. Il est prêt depuis longtemps. Et en attendant les annonces du président de la République ce mardi soir, le commerçant ne renonce pas à préparer sa vitrine de Noël. C'est l'une des plus belles de la ville. "C'est très important de faire les vitrines de Noël, estime le commerçant. Parce que dans cette période très compliquée, il faut rendre la ville aux clients en jouant la carte des vitrines."

"Ca redonne de la lumière en ville"

Alors Olivier Christien a enlevé ses décorations d'Halloween, qu'il n'avait pas rangées depuis ce vendredi 30 octobre, premier jour du reconfinement. Et il a ressorti ses décorations de Noël. "C'est le village de Noël. Si je ne remets pas mes automates et mes ours on me fait des réflexions donc je vais toujours sur le thème de l'hiver. Ca redonne de la lumière en centre ville. Et il faut redonner de la lumière en éclairant nos vitrines et nos rues." Sa vitrine est en cours de préparation, elle sera prête en milieu de semaine.

La vitrine de Christien Vêtements Cariou - Olivier Christien