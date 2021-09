EN IMAGES - A quoi ressembleront les futurs appartements du Tilleul argenté et du Cèdre bleu à Nancy

Un aperçu de ce que seront les futurs appartements réhabilités du Cèdre bleu et du Tilleul argenté, dans le quartier du Haut-du-Lièvre à Nancy : c'est ce qu'a présenté ce mardi l'office métropolitain de l'habitat du Grand Nancy au dixième étage du Tilleul argenté. Un espace qui devrait être accessible aux futurs habitants pour tenter de réussir le pari de commercialiser à partir de 2024 plus de 700 logements. Les travaux de démolition du Cèdre bleu doivent commencer début 2022 pour un coût estimé à 56 millions d'euros.

à lire aussi Le paysage va bientôt changer au Haut-du-Lièvre à Nancy

A l'entrée du T5 présenté, une grande pièce de vie avec vue imprenable sur toute la métropole du Grand. Stéphanie Rousselot, directrice de la maîtrise d'ouvrage se charge de la visite :

"Une terrasse de plus d'une dizaine de m². Ça fera plus 45 m² d'espace de vie quand on compte le séjour, la cuisine et le balcon-terrasse."

Des terrasses seront aménagées côté sud au Tilleul argenté et au Cèdre bleu © Radio France - Cédric Lieto

De l'espace en plus gagné en partie sur le vide puisque les balcons ont été rallongés. Les garde-corps et certaines fenêtres ont été réemployés. Il n'était pas question d'abattre ces barres qui ont des atouts, pour Alexandre Chemetoff, architecte-urbaniste, en charge du projet :

"On respire plutôt bien, on est face au paysage, on est dans un environnement très planté. Un certain nombre de qualités que l'on prête à la ville idéale sont ici. Elle a eu d'autres défauts, mais elle a aussi des qualités."

L'immobilier ne suffit pas

Il s'agit de redorer l'image du quartier avec les premiers appartements livrés en 2024. Mais le maire de Nancy Mathieu Klein est bien conscient que de nouveaux logements ne suffiront pas :

"Il faut une école ouverte à des enfants de tous les quartiers, une vie économique avec des emplois sur le quartier et puis agir contre l'insécurité comme on le fait dans d'autres quartiers. Il faut agir ici avec la même détermination que dans n'importe quelle autre quartier de Nancy et du Grand Nancy."

Un espace de vie d'environ 40 m² dans les nouveaux appartements du Tilleul argenté et du Cèdre bleu © Radio France - Cédric Lieto

La cuisine sera vitrée avec vue sur toute la métropole © Radio France - Cédric Lieto

Appartement témoin au Tilleul argenté à Nancy © Radio France - Cédric Lieto