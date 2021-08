EN IMAGES - À Reims, environ 3.000 manifestants contre le pass sanitaire pour le quatrième samedi d'affilée

Environ 3.000 personnes étaient rassemblés à Reims (Marne) ce samedi pour dire "non" à la loi élargissant le pass sanitaire, qui entre en vigueur lundi. Les manifestants espèrent encore un recul du gouvernement et préparent de nouvelles actions.

Parapluies ou casquette, il fallait alterner ce samedi après-midi à Reims. Environ 3.000 personnes ont manifesté dans le calme contre le pass sanitaire élargi ce samedi 7 août, pour la quatrième semaine consécutive. Ils étaient le même nombre samedi dernier. Des manifestants de toute la région déterminés, malgré les fortes pluies de l'après-midi et malgré la promulgation de la loi qui entre en vigueur lundi.

Ça ne me décourage pas - Roland, un manifestant

"Macron démission", "Macron, ton pass, on n'en veut pas", "Liberté", les slogans des manifestants restent les mêmes, semaine après semaine à Reims : "Je sais que le gouvernement passe outre nos manifestations de mécontentement, déplore Roland, retraité. Mais ça ne me décourage pas. Il faut se montrer quand même, sinon c'est trop facile, on fait ce qu'on veut de la population."

"Il y a un véritable intérêt à être dans ces manifestations, il y a de la diversité, poursuit Lucas, infirmier et présent chaque semaine. Même si on a la certitude que le pass sanitaire sera mis en place, je pense que les manifestations vont grossir quand même, si le message du gouvernement n'est pas plus clair et lisible. Peut-être qu'il y aura d'autres actions, type blocages."

Comme toutes les semaines, le cortège est passé Place Royale © Corbis - Clément Conte

Surpris par la pluie, les manifestants ont tenté de s'abriter sur le parvis de la cathédrale © Radio France - Clément Conte

Un sit-in rue de Vesle

Pour Farid, porte-voix à la bouche tout au long de la marche, même chose. Il faut passer à l'étape supérieure : "On va attaquer une deuxième phase, celle du boycott. On va demander à ce qu'un maximum de personnes se mettent en grève comme les routiers par exemple. On va forcément fédérer parce que les chiffres d'affaires vont tomber. C'est une solution viable, on veut éviter d'aller dans le chaos et la violence, mais il va falloir que le gouvernement ouvre les oreilles."

Manifestation anti-pass sanitaire à Reims © Radio France - Clément Conte

Environ 3.000 personnes rassemblées contre le pass sanitaire à Reims © Radio France - Clément Conte

En fin de manifestation, un sit-in improvisé s'est organisé rue de Vesle, bloquant les tramways quelques minutes. Le cortège s'est finalement rendu devant la mairie, avant de se donner rendez-vous la semaine prochaine.