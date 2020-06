EN IMAGES : à Rennes, la colère des policiers ne retombe pas

Échauffés par les prises de paroles du ministre de l’Intérieur Christophe Castaner concernant le racisme dans la police et les techniques d'interpellation, une centaine de policiers s'est réunie à Rennes devant l'hôtel de la préfecture de région ce vendredi 12 juin à l'appel de plusieurs syndicats.

C'est un geste fort et symbolique. Une centaine de policiers a accroché leurs menottes, casques et brassards sur la grille de l'hôtel de la préfecture de Bretagne à Rennes ce vendredi 12 juin. Un rassemblement était en effet organisé à l'appel de plusieurs syndicats. A L'image de cette opération "menottes à terre", les prises de paroles reflétaient le mal-être actuel des policiers : "quand vous partez le matin, au travail avec la boule au ventre car vous savez qu'on va vous traiter de violent ou de raciste c'est pas possible" témoigne Fréderic Gallet, le secrétaire départemental du syndicat Alliance Police.

Menottes et casques ont été accorchés sur la grille © Radio France - Maxime Bossonney

Mais au-delà des différents cas avérés de racisme dans leurs rangs et de violences lors d’interpellations, les policiers en veulent à leur hiérarchie, et surtout à leur ministre Christophe Castaner, accusé de ne pas soutenir les fonctionnaires. "On a été montré du doigt mais il ne faut pas oublier que la police est le dernier rempart de l'Etat" estime David Leveau, secrétaire régional du syndicat SGP Police FO. "Ça va être dur de regagner la confiance des policiers, il va falloir des annonces très fortes à tous les niveaux de l'état". Certains fonctionnaires espèrent d'ailleurs un mot du président de la République lors de son allocution solennelle dimanche 14 juin.

Ils étaient une centaine à manifester devant la préfecture © Radio France - Maxime Bossonney

De son côté Christophe Castaner a reçu et consulté les syndicats ce vendredi 12 juin, alors que la ministre de la Justice Nicole Belloubet a qualifié de "mouvement d'humeur qui s’apaisera" pour qualifier la grogne des policiers.