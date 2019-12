EN IMAGES : à Rennes, les pompiers à la rencontre de la population

Rennes, France

Ils ont installé leur barnum et quelques tables sur la place de la mairie à Rennes, accompagnés de quelques gilets jaunes. Ils étaient ce samedi 14 décembre une cinquantaine de sapeurs-pompiers d'Ille-et-Vilaine pour ce rassemblement organisé de longue date. Des pompiers en grève depuis le 26 juin, et qui ont voulu expliquer leurs revendications, et les raisons de leur colère à la population.

Un revalorisation de la prime de feu

L'objectif était également de mettre en avant leurs revendications, et surtout la reconnaissance de leur profession comme un métier à risque : "Les gens sont choqués car pour eux c'est une évidence que notre métier est à risque" souligne Hervé Malet, adjudant-chef. Les pompiers demandent par ailleurs une revalorisation de leur prime de feu actuellement de 19 % contre 28 % pour les policiers.

29 pompiers ont été agressés dans le département depuis le début de l'année © Radio France - Maxime Bossonney

Les sapeurs-pompiers ont profité de cette journée au contact de la population, à Rennes donc, mais aussi à Redon et Saint-Malo, pour faire signer des pétitions. Certains Rennais en profitent pour écrire des petits mots. "Vous êtes nos anges gardien" peut-on lire sur une feuille blanche, une manière pour Françoise, de rendre hommage aux soldats du feu : "Personne ne peut les remplacer ils ont besoin de notre soutien, ça me paraît être le minimum" explique-t-elle.

Des Rennais ont laissé des messages pour les pompiers © Radio France - MAxime Bossonney

Ce soutien, Sébastien, représentant CGT du SDIS 35 le voit tous les jours, devant les casernes ou quand un camion de secours passe. "Cela fait vraiment chaud au coeur" confie-t-il. "c'est là que la notion de service public a tout son sens. Oui il y a des abus parfois, mais la majorité des interventions c'est qu'il y a une détresse derrière".

29 agressions dans le département depuis le début de l'année

Les pompiers d'Ille-et-Vilaine ont voulu aussi montrer leur ras-le-bol, alors que les agressions ont augmenté cette année dans le département. 29 depuis début janvier. "Cela s'amplifie et le phénomène touche aussi les milieux ruraux. On est agressé juste parce qu'on a un uniforme" dit un pompier. Pour Sébastien, ces agressions qui se multiplient doivent aussi être vues sous un autre angle : "c'est toujours sur un fond de problèmes sociaux, et ça il ne faut pas l'oublier" analyse le soldat du feu.

Le but était de sensibiliser et d'informer la population © Radio France - Maxime Bossonney

Des pompiers qui étaient bien présents dans les cortèges le 5 décembre dernier lors de la grande manifestation contre la réforme des retraites, et qui comptent se mobiliser aussi le 17 décembre prochain.