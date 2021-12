EN IMAGES - A Rennes, les pompiers du GRIMP s'exercent sur l'un des plus hauts manèges du monde

C'est un symbole de la fin d'année, à Rennes ! La foire d'hiver, sur l'esplanade de Gaulle, ouvre ses portes ce samedi après-midi ! Environ 80 forains et leurs manèges prennent possession des lieux jusqu'au 9 janvier. Tous les regards seront bien sur tournés vers ce grand manège, qui dépasse largement ses voisins. Une tour, surmontée d'un gorille, de plus de 80 mètres de haut, la Mega King Tower. C'est sur ce manège que se sont exercés les pompiers du GRIMP 35 ce vendredi.

Une intervention à 10 mètres de haut, pour se préparer en cas d'incidents. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Les 35 sapeurs pompiers du GRIMP d'Ille-et-Vilaine sont appelés en moyenne à une quarantaine de reprises dans l'année, toutes interventions confondues. Ce genre d'exercices sont utiles pour mieux appréhender les situations les plus ardues, comme celle rencontrée la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2019. Huit personnes avaient alors été bloquées durant de longues heures sur le Bomber Maxxx. "Cela nous permet de nous assurer que nous serons en capacité de faire face à différentes situations rencontrées", explique le commandant Walter Pascual, conseiller technique départemental de la spécialité intervention en milieux périlleux. "On a eu une expérience par le passé qui nous a amené à mesurer tout l'intérêt de ces exercices-là. Nous n'avions pas pu manœuvrer préalablement à l'époque, nous l'avions fait pendant et après l'intervention. Là, en l'occurrence, nous avons pu prendre contact avec le forain pour planifier cet exercice et nous assurer que le métier présenté, les conditions d'accès, de prise en charge des victimes, et d'évacuations sont aisés, ou au moins réalisables. Cela nous permet de parfaire nos techniques."

De telles interventions sont aussi bien vues par le forain propriétaire du manège. "On est assez habitués, c'est bien de pouvoir tout leur montrer, c'est sécurisant en cas de problèmes", confie Arnaud Degousée. "Même pour eux, c'est toujours une expérience. Des manèges comme cela, de nouvelle génération, ont normalement toutes les sécurités pour redescendre les gens en douceur et sans problèmes très rapidement. Admettons, en cas d'accumulation de problèmes, les pompiers savent quoi faire."

C'est haut, mais pas de quoi effrayer les pompiers du GRIMP. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Une telle intervention nécessite une minutieuse préparation. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort