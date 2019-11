EN IMAGES : à Rennes, une marée violette pour dire stop aux violences faites aux femmes

Rennes, France

"Coralie, 33 ans, tuée par son mari, 70e féminicide" le décompte morbide est inscrit sur les t-shirts des manifestantes en tête de cortège. 137 noms, pour les 137 femmes tuées par les coups de leur conjoint en 2019. "On est le cri de celles qui n'ont plus de voix" peut-on lire sur une pancarte

Mais les panneaux des manifestants évoquent aussi ces violences quotidiennes que peuvent subir les femme sen France, dans la rue ou dans les transports. Un regard insistant, un geste déplacée. "Abuse de l'amour pas des femmes", "Facho, macho, ils nous cassent le clito". Un véritable crie du cœur pour ces femmes qui n'en peuvent plus.

Alors dans le cortège on voulait faire pression sur le gouvernement, notamment à quelques jours de la remise des conclusions du grenelle sur les violences conjugales. Elles étaient 2 200 selon la police, 3 500 selon les organisateurs, ce samedi 23 novembre dans les rues de Rennes, entre République et Charles de Gaulle, à chanter et à crier d'une seule voix leur liberté. Voici quelques images de leur marche :

Près de 3000 personnes ont défilé © Radio France - Maxime Bossonney

Toutes les générations étaient dans le cortège © Radio France - Maxime Bossonney

Une prise de parole était organisée avant le défilé © Radio France - Maxime Bossonney

La manifestation rennaise © Radio France - Maxime Bossonney

Beaucoup de pancartes et de slogans dans le cortège © Radio France - Maxime Bossonney