EN IMAGES - À Vay, les pompiers de Loire-Atlantique se rassemblent... et anticipent l'été

Les pompiers de Loire-Atlantique se sont donnés rendez-vous ce samedi 6 mai 2023 à Vay pour leur 125ᵉ congrès départemental. C'est la première fois qu'une aussi petite commune (2.000 habitants, située entre Blain et Nozay) est choisie pour accueillir l'événement. Au programme : cérémonie, démonstrations techniques, exposition de matériels, de véhicules, défilé en fanfare et petits-fours. Ce samedi, les casques sont lustrés et les uniformes impeccables pour recevoir le nouveau préfet de Loire-Atlantique, Fabrice Rigoulet-Roze, et la maire de Vay Marie-Chantal Gautier. Au total, plus de 200 pompiers ont défilé à Vay.

"Largement sollicités" l'été dernier - Anthony Verger

Mais malgré l'ambiance festive, les soldats du feu n'oublient pas les nombreux incendies de l'été dernier : "Nous avons été largement sollicités, affirme Anthony Verger, le chef des pompiers de Vay. Nous avons répondu présents dans d'autres départements, notamment en Gironde, à Landiras, mais également chez nous à Varades et à Montrelais. Nous avons fait face. On ne va pas dire que nous n'étions pas fatigués en fin de saison, mais nous avons répondu à tous les appels avec, il faut le dire, une certaine organisation."

Ces pompiers de Loire-Atlantique ont défilé à Vay pour le 125ème congrès départemental © Radio France - Léonie Cornet

Désormais, les pompiers de Loire-Atlantique doivent s'organiser avant l'été prochain. "À la veille de l'été, ce qui est important pour nous, c'est de regrouper des engins, regarder s'ils fonctionnent et répertorier les zones à risques, explique le lieutenant Thierry Gautreau, 53 ans, le nouveau président de l'union départementale des sapeurs-pompiers de la Loire-Atlantique, élu le 18 mars dernier. Nous savons très bien que la sécheresse continue, que dans les mois à venir, ça va être difficile, notamment pour les feux de forêts. On essaye de se préparer au niveau des effectifs, de façon à pallier s'il le faut."

Logements sociaux proches des centres de secours

Les sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique sont toujours à la recherche de volontaires. À ce sujet, Le lieutenant Thierry Gautreau a quelques idées pour attirer du monde : "Plusieurs pistes sont à l'étude. D'abord, avoir des logements sociaux proches des centres de secours, de façon à ce que nos sapeurs-pompiers puissent rester localement par rapport à ces centres de secours et pouvoir intervenir rapidement. Ensuite, on va mettre en place un dispositif d'"engagement différencié", parce que nous avons remarqué que plusieurs personnes ne souhaitaient pas s'engager pour des incendies, trouvant cela trop difficile. Or, 80% des interventions sont des interventions d'ambulance et de secours à la personne. Nous allons essayer d'engager des volontaires avec une formation minimum, axée sur le secourisme. Puis, s'ils le souhaitent, compléter la formation d'un module incendie."

Différents véhicules de pompiers ont défilé dans les rues de Vay © Radio France - Léonie Cornet

Pour être pompier volontaire, il faut avoir entre 16 et 60 ans, être en bonne santé et disponible en moyenne 6 jours par mois. Notez que les pompiers cherchent surtout des personnes disponibles en semaine. Pour devenir pompier-volontaire, adressez-vous directement au SDIS (service départemental incendie et secours) de Vendée ou de Loire-Atlantique.