EN IMAGES - Acte xénophobe à Nibelle : un rassemblement pacifique et musical en soutien à la famille

Un rassemblement pacifique et en musique était organisé ce dimanche matin devant l'église de Nibelle, dans le Loiret, pour soutenir la famille Bastan, cible d'un acte xénophobe il y a deux semaines. Retour en images sur ce rassemblement de soutien, avec de la musique et des prises de paroles.

Près de 100 personnes, habitants de Nibelle, dans le Loiret, et alentours étaient présents ce dimanche matin, rassemblées devant l'église du village pour un rassemblement pacifique et en musique. Ils se sont donné rendez-vous pour montrer leur soutien à la famille Bastan, victime d'un acte xénophobe il y a deux semaines devant leur domicile. "Je ne pensais pas avoir autant de soutien par rapport à des lâches, ça me fait très plaisir de voir des gens derrière moi", sourit Turgut Bastan.

Si on laisse faire cette mouvance islamophobe, à quelle France vais-je confier mes enfants et mes petits-enfants quand je ne serai plus là ? Turgut Bastan

Des pancartes et des chants au rassemblement de Nibelle ce dimanche. © Radio France - Alexandre Frémont

Tous se sont rassemblés devant l'église de Nibelle, au centre du village, malgré le froid. © Radio France - Alexandre Frémont

Patrick, du collectif anti-discrimination, a pris la parole devant l'église du village. © Radio France - Alexandre Frémont

Patrick du collectif anti-discrimination. © Radio France - Alexandre Frémont

Des chants et de la bonne humeur

Pendant près d'une heure, le collectif anti-discrimination, qui s'est monté suite à cet acte dans la commune, a pris la parole, chanté et exprimé son soutien à la famille de Turgut. "Il fallait faire ça pour montrer notre indignation par rapport à un geste qu'on a jugé inacceptable", affirme Patrick, membre du collectif, "la famille a été offensée dans son choix de culte et si elle, elle a été offensée, nous on a été indigné que ça puisse se passer, on a jamais connu un tel acte dans ce village".

On voit des pancartes "Solidarité" et beaucoup d'émotion quand Turgut prend la parole sur le parvis de l'église. "J'aimerais vous poser une question", pose le père et grand-père de famille à la fin de son discours, "en tant que citoyen français, de confession musulmane, en tant que père, que grand-père, si on n'agit pas et si on laisse faire cette mouvance islamophobe, à quelle France vais-je confier mes enfants et mes petits-enfants quand je ne serai plus là ?", applaudi dans la foulée par les habitants.

Des membres du collectif puis Turgut ont pris la parole devant l'église de Nibelle. © Radio France - Alexandre Frémont

Des chants sur l'air de "Bella Ciao" avec des paroles écrites par le collectif. © Radio France - Alexandre Frémont

Des chants sur l'air de "Bella Ciao" avec des paroles écrites par le collectif. © Radio France - Alexandre Frémont

Des chants sur l'air de "Bella Ciao" avec des paroles écrites par le collectif. © Radio France - Alexandre Frémont

"Autant de monde ça fait chaud au cœur"

"Autant de solidarité dans un petit village ça fait plaisir à voir, quand je vois autant de monde rassemblé ici ça fait chaud au cœur", réagit Mohammed, 20 ans, le voisin de Turgut Bastan. "On est ravi d'être aussi nombreux mais on n'en doutait pas parce que cet événement-là est très inhabituel et scandaleux donc on est ravi que les gens ai réagi de cette façon", ajoute Patrick qui est très inquiet de voir de tel fait arriver ici. "Rien ne peut justifier une conduite pareil, c'est un acte lâche, sournois, isolé, je l'espère, mais c'est vrai que c'est très inquiétant parce que jusque dans notre petite commune rurale de tels gestes se manifestent et pour être né ici, on a jamais vu ça", conclut Patrick.

"Il faut être uni ensemble", affirme Mohammed, "ce n'est pas parce qu'on a des différences, qu'une personne a quelque chose de plus ou de moins qu'une autre qu'elle doit être séparée de la population". Tous ici espèrent, en tout cas, qu'un tel acte ne se reproduira plus dans le village.