EN IMAGES - Anzac : revivez la cérémonie de l'aube au mémorial australien de Villers-Bretonneux

665 personnes ont assisté ce lundi matin à la cérémonie du point du jour à Villers-Bretonneux. La dernière cérémonie publique, à cause de la pandémie de Covid, remontait à 2019. Australiens et Français, officiels et anonymes sont venus rendre hommage aux 250.000 Australiens qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale : 46.000 d'entre eux ont perdu la vie pendant le conflit. France Bleu Picardie vous propose un retour en vidéos et en son sur cette cérémonie de l'aube tout en émotion.

"Voir les tombes des soldats, cela rend les choses très réelles"

Les photos de soldats qui défilent sur le mémorial avant la cérémonie tirent des larmes aux Australiens présents. Car elles rendent les choses concrètes explique Rosie, venue de Brisbane : "On fête l'Anzac chaque année en Australie. Mais être là où les combats ont eu lieu, voir toutes les tombes des soldats : ça rend les choses réelles, je suis très fière."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'unité franco-australienne "importante vu tout ce qu'il se passe en ce moment" selon un spectateur australien

"La cérémonie était fantastique, tout comme les joueurs de cornemuse et de clairon qui ont interprété des morceaux d'en haut du mémorial, explique Matthew, 31 ans. Son arrière-arrière-grand-père et son arrière-arrière-grand-oncle ont leur sépulture à Pozières, près d'Albert. Cette unité entre la France et l'Australie est importante, surtout vu la guerre en Ukraine et tout ce qu'il se passe en ce moment".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Même tonalité chez le père James Cox, qui a fait les prières pendant la cérémonie : "Cette cérémonie nous permet d'avoir de l'espoir, même si notre monde est très perturbé en ce moment. Ces cérémonies apportent un éclairage nouveau [...] : elles sont importantes pour continuer à réfléchir sur la tragédie de la guerre. On doit apprendre à faire mieux et travailler tous ensemble pour faire mieux", conclut-il.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix