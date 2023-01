EN IMAGES. Après 3 ans de travaux, le Relais Orléanais inaugure ses nouveaux locaux

Après 15 ans d'attente et 3 ans de travaux, le Relais Orléanais vit désormais dans ses nouveaux locaux. Le bâtiment fait plus de 1.000 m2 sur deux étages, avec des parties bien définies pour l'accueil, les douches, l'infirmerie, l'aide sociale et le restaurant-self où 250 repas chauds sont servis chaque midi*.*

" Ces nouveaux locaux, ça apaise aussi les tensions"

"C'est plus accueillant, plus gai qu'avant et du coup, ça se ressent aussi sur nos bénéficiaires" confie Etienne Delecrin, le président de l'association. "Souvent, les gens arrivent ici tendus. Le fait d'avoir plus de place et de lumière, ça apaise aussi les tensions ". Désormais, l'accueil des bénéficiaires ne se fait plus directement sur le Faubourg mais sur le côté du bâtiment. " Ca évite les débordements sur la rue et vis à vis des riverains. C'est beaucoup mieux comme cela" explique Etienne Delecrin

230 à 250 repas chauds servis chaque midi

Durant la période Covid et les confinements, le Relais Orléanais a continué de fonctionner. Il a même battu des records avec plus de 400 repas distribués par jour. " Aujourd'hui, on revient à une situation plus classique" détaille Olivier Carreau, le directeur des lieux. " On voit moins d'étudiants qu'avant et moins aussi de réfugiés ukrainiens." Pour autant, le Relais sert 230 à 250 repas chaque midi soit 40% de plus qu'avant le Covid.

Le Relais Orléanais reste ouvert les après-midi jusqu'à 17H. " Moi, j'aime bien rester là quand il fait froid dehors" confie Zahia, la trentaine, sans emploi et sans domicile fixe. " Depuis les travaux, c'est plus convivial et pas seulement pour manger." Ces travaux de rénovation du Relais Orléanais ont coûté 2.6 millions d'euros. Ils ont été financés par l'Etat et les collectivités locales.