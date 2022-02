EN IMAGES - Après deux ans d'absence, Bardos retrouve son carnaval

Au moins 200 personnes se sont retrouvées ce samedi à Bardos pour le retour du carnaval. Après plusieurs arrêts, la procession costumée s'est réunie au mur à gauche pour juger Zan Pantzar, et lui imputer les malheurs de l'année. Pandémie, cambriolages, éboulements... Tout est parti en fumée avec le mannequin. Du moins, on l'espère...

"Ça fait du bien de retrouver le carnaval deux ans après confie Paul Laborde", secrétaire du foyer de Bardos. "Pendant deux ans, c'est vrai que ça nous avait manqué, de nous rassembler et de faire la fête" renchérit Marie, costumée en montreuse d'ours. Car après la dernières et traditionnelle danse "du feu au cul", tous les participants ont pu prolonger la soirée autour de quelques taloak et boissons servis au mur à gauche.

Le carnaval en images

Les participants sont venus en nombre, ici devant la mairie de Bardos pour l'une des étapes de la procession. © Radio France - Rémy Doutre

Les enfants font une danse traditionnelle devant Zan Pantzar et ses bourreaux. © Radio France - Rémy Doutre

À mi-parcours, toujours autant d'entrain dans les danses. © Radio France - Rémy Doutre

Marie s'est costumée en montreuse d'ours. © Radio France - Rémy Doutre