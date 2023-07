EN IMAGES - Après les chutes de grêle à Gannat, il faut encore réparer, les habitants sont résignés

Le ciel leur est tombé une nouvelle fois sur la tête. Ce mardi 11 juillet, en fin de journée, des chutes de grêle ont balayé une partie du département de l'Allier . Cette fois, c'est le secteur de Gannat qui a été le plus éprouvé.

"Une catastrophe!"

Paulette et sa famille travaillent d'arrache-pied depuis plusieurs pour évacuer les tuiles cassées, les remplacer et tout nettoyer. "Tout y est passé quoi, à l'intérieur plein d'eau s'est infiltrée, dans mon salon, la chambre, une catastrophe!" se désole Paulette. Le jour de l'orage, elle et son mari étaient en bord de route pour voir passer le Tour de France, sur l'étape Vulcania-Issoire. "L'orage venait juste de finir quand on est revenu, il y avait encore des grêlons dans la cour et là bah ça a été la douche froide!". Dans son pâté de maisons, résonne le bruit des tuiles cassées. Un peu plus loin, des couvreurs sont sur une toiture. "Ah bah nous, on en a par-dessus la tête du travail ! Cela fait un an que ça s'enchaîne" lance Enzo, du haut de son échelle.

Du haut de son échelle, Enzo, couvreur, enchaîne les chantiers de réparation à Gannat. © Radio France - Lauriane Havard

Des centaines d'interventions

Depuis mardi dernier, les sapeurs-pompiers de l'Allier n'arrêtent pas. Les opérations de sécurisation s'enchaînent dans quatre secteurs différents de Gannat. "Là on intervient à l'Ehpad François Mitterrand, on essaie de faire les bâtiments publics en priorité" précise Cyril Monier, adjudant-chef en milieu périlleux au SDIS de l'Allier. La grande échelle du camion hisse les pompiers sur la toiture, pour qu'ils évacuent les tuiles cassées et bâchent le vide laissé. "Moralement, c'est compliqué, on a toujours peur que ça impacte les résidents" confie Kevin Decoret, responsable technique de l'Ehpad.

La grande échelle hisse les pompiers sur la toiture de l'Ehpad François Mitterrand à Gannat. © Radio France - Lauriane Havard