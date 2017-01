Attentats contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher : nouvel hommage aux victimes deux ans après jour pour jour

Quelques centaines de personnes se sont rassemblées ce samedi 7 janvier place de la République à Paris pour rendre un nouvel hommage aux victimes de l’attentat contre Charlie Hebdo deux ans après jour pour jour suivi le surlendemain de la prise d'otage meurtrière de l'Hyper Cacher.

Après les sobres commémorations jeudi, l’association française des victimes du terrorisme a appelé à commémorer ce samedi soir place de la République à Paris les deux ans de l'attentat du 7 janvier 2015 contre le journal satirique Charlie Hebdo, suivi le lendemain du meurtre d'une policière municipale à Montrouge et le 9 janvier de la prise d'otage meurtrière de l'Hyper Cacher, un supermarché juif de Paris.

"Jean Cabut dit Cabu", "Clarissa Jean-Philippe", "Yohan Cohen"... Quelques centaines de personnes se sont rassemblées dans un hommage sobre aux 17 victimes, dont les noms ont été lus. Une "toile participative" avait été déroulée au pied de la statue, faite de mains colorées où des dizaines de personnes ont inscrit un message en hommage aux victimes.

Je suis Charlie. Pl de la République. Paris pic.twitter.com/OKsNAzzJJ3 — Ryan (@atheerissons) January 7, 2017

Place de la République, 7 janvier 2017 pic.twitter.com/J6WyzXUERx — Aurélie Casse (@AureCasse) January 7, 2017

Le rassemblement avait été annoncé vendredi, à l'appel de l'Association française des victimes du terrorisme (AfVT), soutenue par plusieurs organisations dont SOS Racisme, la Licra et l'UEJF.

Les 7, 8 et 9 janvier 2015, l'attaque des frères Kouachi, contre la rédaction de Charlie-Hebdo, et celle d'Amedi Coulibaly, à Montrouge et contre l'Hyper Cacher de la porte de Vincennes, avaient fait 17 morts.

Un Espace Cabu à Châlons, un prix Tignous à Montreuil

Vendredi, la veuve du dessinateur Cabu, tué à Charlie-Hebdo, avait annoncé la création d'un espace à sa mémoire dans sa ville natale de Châlons-en-Champagne (Marne).

De son côté, la ville de Montreuil a créé un "Prix Tignous du dessin de presse politique", a annoncé la mairie de cette commune de Seine-Saint-Denis où vivait le dessinateur.