EN IMAGES - Au mémorial de Caen, l'exposition boulversante de Patrick Chauvel sur la guerre en Ukraine

Un an de guerre en Ukraine. C'était le 24 février 2022, les soldats et chars russes envahissaient l'Ukraine, le début de l'opération militaire de Vladimir Poutine. Conséquences : des milliers de morts et des réfugiés ayant fuit l'ukraine vers différents pays dont la France.

A cette occasion, le mémorial de Caen met en avant le travail de Patrick Chauvel, qui couvre cette guerre. Avec plus de 50 ans de reportage, plus de 30 conflits couverts à travers le monde, 380 000 images, c'est une figure du milieu.

L'un des photos de l'exposition de Patrick Chauvel, sur la guerre en Ukraine - Patrick Chauvel

Une guerre "moderne"

Grand reporter, photographe, documentariste... Patrick Chauvel traite le domaine de la guerre sous différents formats depuis 1967. Il couvre le conflit ukrainien depuis 1 an. Dans ses photos, ils partagent le quotidien, des ukrainiens, qui ont eu une manière bien particulière de vivre avec la guerre, selon lui.

"Il y a des endroits où les combats se sont arrêtés et il y a les restes des convois russes qui ont été détruits. Donc le week end, les ukrainiens vont les visiter, comme nous, on visite des ruines. Je me rappelle d'un endroit où il y avait une soixantaine de véhicules russes détruits. Les gens viennent pour faire des selfies, devant les canons, sans réfléchir qu'à l'intérieur du char, il y a des restes de corps brûlés. C'est très étrange, mais en même temps, c'est leur façon de dealer avec le stress, de rendre très réelle la défaite des Russes, qu'elle soit momentanée ou pas".

Les lieux religieux sont également touchés. © Radio France - Louis Fontaine

Le mémorial joue son rôle : instruire

Stéphane Grimaldi, ex-directeur du mémorial de Caen, qui a récemment laissé sa place à Kléber Arhoul , à l'habitude de travailler avec Patrick Chauvel. 33 photographies sont exposées depuis ce jeudi 23 février. L'exposition est gratuite. Le mémorial de Caen, loin de l'Ukraine, veut tout de même partager la réalité du terrain, via les clichés de Patrick Chauvel.

"L'Ukraine est un sujet familier du mémorial parce que la Seconde Guerre mondiale se déroule en Ukraine et ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale est essentiel à la compréhension de ce qui se passe aujourd'hui. La disparition de l'URSS, de même, est essentielle à la compréhension de ce qui se passe aujourd'hui, on voulait montrer des Ukrainiens, aussi bien des civils que des combattants. On a choisi avec Patrick ces 33 photos parce que, effectivement, chacune raconte une histoire bien particulière. Moi, je voulais que ces 33 photos soient dans cet espace dédié au travail de Patrick depuis 50 ans. Que l'on n'oublie pas aussi les autres guerres, les autres conflits".

Un enfant ukrainien se balance sur le canon d'un char russe. © Radio France - Louis Fontaine

Deux rassemblements à Caen

Deux rassemblements sont prévus à Caen, ce vendredi 24 février 2023, pour marquer les un an du conflit. L'association "'Réalité Art Actuel Histoire et Patrimoine" organise un rassemblement ce vendredi place de la résistance à Caen entre 13h et 15h. Un autre rassemblement est également prévu, toujours à Caen, à 18 h, sur la place du théâtre.

