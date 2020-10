EN IMAGES : au moins 1500 personnes rassemblées à Clermont-Ferrand en hommage à Samuel Paty

A l'appel de l'intersyndicale et des associations, ils étaient au moins 1500 sur la place de Jaude, ce dimanche 18 octobre, pour rendre hommage à Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie assassiné vendredi à Conflans Sainte-Honorine.

La place de Jaude était noire de monde, ce dimanche 18 octobre, signe que cet événement a touché bien au-delà du monde de l'éducation. Selon la police présente sur les lieux, 1500 personnes étaient présentes à Clermont-Ferrand, et 200 à Aurillac. Dans la foule, des professeurs de tous niveaux, syndiqués ou non, des lycéens, des élus, et nombre d'anonymes. Tous venus saluer la mémoire de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie assassiné vendredi 16 octobre dernier.

Tout le monde a tout d'abord respecté une minute de silence, qui s'est terminée par de longs applaudissements.

Puis les prises de paroles se sont succédées, dans une émotion palpable. Syndicats et associations ont demandé au ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, de ne pas les abandonner et de leur donner les moyens d'exercer dans les meilleures conditions.

Au vu du nombre, les personnes présentes se sont ensuite contentées de faire, symboliquement, un tour de la place de Jaude, avant de se disperser.