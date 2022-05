EN IMAGES - Aux Trois-Moutiers, les sapeurs-pompiers appellent les volontaires et rénovent la caserne

La longue banderole au bord de la route très passante est visible par n'importe quel conducteur. "Pourquoi pas vous ?", interroge-t-elle, juste devant la caserne rectangulaire des Trois-Moutiers. C'est le lancement de l'appel national des sapeurs-pompiers aux volontaires, ce mercredi 4 mai 2022.

Charlotte est infirmière en milieu hospitalier, mais aussi pour les sapeurs-pompiers depuis dix ans. Un engagement qui prend du temps : "Je donne beaucoup d'heures, même si chacun fait en fonction de ses disponibilités. On ne fait pas ça si on n'aime pas les gens !"

Une banderole affichée devant la caserne des Trois-Moutiers (Vienne) appelle les volontaires sapeurs-pompiers à se manfiester. © Radio France - Théo Boscher

Plus de 300 interventions par an

Ils sont 25 dans cette caserne qui existe depuis les années 1970. Un établissement un peu vieillissant, à tel point que la salle des casiers laisse peu de places aux huit femmes désormais qui sont engagées volontaires. "Du coup, quand une fille arrive, on retourne un casier pour faire plus de place pour nous, explique Suzon, dans le petit espace pour les femmes face à son casier, qui est sapeur depuis quatre mois. Il faut que les filles puissent prendre possession des lieux." C'est pourquoi des travaux ont été lancés pour agrandir la caserne, ils vont durer un an.

Charlotte et Suzon, deux engagées volontaires chez les sapeurs-pompiers, montrent le petit espace réservé aux femmes dans la caserne des Trois-Moutiers (Vienne) © Radio France - Théo Boscher

Les sapeurs-pompiers des Trois-Moutiers interviennent plus de 300 fois par an, surtout pour du secours à la personne. Chacun des volontaires se rend disponible au moins 120 heures par mois, plus des week-ends de garde. Le tout est consigné sur un planning commun et dès qu'il y a besoin, les sapeurs-pompiers sont bipés et doivent rappliquer à la caserne le plus vite possible.

Thierry et Axel, deux sapeurs-pompiers volontaires de la caserne des Trois-Moutiers (Vienne), devant le camion à eau. © Radio France - Théo Boscher

"Il faut de tout pour faire un monde"

Pour Vincent, artisan et quinze ans d'engagement, le temps n'est pas une excuse pour ne pas devenir volontaire.

On a tous un petit peu de temps. Et ce corps a besoin de personnes différentes, aux parcours différents, mais c'est ce qui fait sa force, et ça rend plus fort !

Les sapeurs-pompiers recrutent à tous les âges, même avant 18 ans pour les jeunes sapeurs-pompiers. Il faut quand même être un peu sportif, mais, comme l'explique Charlotte, "on recherche de tout parce qu'il faut de tout pour faire un monde, on a des artisans, des agriculteurs, des infirmières, des étudiants et on a tous notre place".

Les pompiers des Trois-Moutiers sont équipés de véhicules récents, pour intervenir dans les quatorze communes de leur secteur. © Radio France - Théo Boscher

Après quelques semaines de formation à l'école départementale, le travail en caserne commence et il peut être différencié. "Quand on recrute, on n'est pas obligé de s'engager sur l'ensemble des missions, détaille Vincent Braconnier, adjoint au chef dans la caserne des Trois-Moutiers. On peut commencer avec des soins à l'ambulance. Puis une fois que la cohésion avec le groupe se fait, on peut passer aux missions incendie."

Axel, 18 ans et originaire des Trois-Moutiers (Vienne), a été sélectionné pour intégrer les sapeurs-pompiers de Paris © Radio France - Théo Boscher

Et ça peut ouvrir de belles carrières. Un des jeunes volontaires de la caserne, Axel, tout juste 18 ans, a été sélectionné pour intégrer les sapeurs-pompiers de Paris. C'est d'ailleurs le troisième de la caserne à rejoindre les rangs de ce corps militaire.