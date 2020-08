EN IMAGES - Avallon : l'heure du grand plongeon à la piscine municipale, après 18 mois de travaux

Avallonnaises, Avallonnais, préparez votre maillot de bain ! Fermée depuis décembre 2018, la piscine municipale d'Avallon rouvre ce lundi à midi. Après plusieurs mois de travaux de réhabilitation, ralentis par la crise sanitaire, c'est enfin l'heure du grand plongeon ! La municipalité espère que les nouveautés correspondront aux attentes des usagers.

Espace bien-être, jeux ludiques et pataugeoire

"On espère que les usagers verront une piscine transfigurée ! lance Nicolas Pieri, le responsable du service des sports à la mairie d'Avallon. C'est en tout cas l'impression que cela donne quand on visite la piscine d'Avallon, version 2020. Tout a été repensé, de l'accueil à la luminosité dans l'espace grand bain, en passant par les vestiaires et les accès pour les personnes à mobilité réduite. Quand on sort des douches, un nouvel espace a été crée sur la droite : "ici c'est l'espace bien-être ! Jacuzzi, sauna et hammam... Tout pour se détendre!" explique le maire Jean-Yves Caullet.

Le bain à remous dans le nouvel espace bien-être de la piscine d'Avallon. © Radio France - Lauriane Havard

Le petit bassin pour les enfants et juste derrière : la pataugeoire, très attendue par les familles ! © Radio France - Lauriane Havard

Un espace ludique a été crée à l'extérieur : jeux d'eau et toboggans. © Radio France - Lauriane Havard

L'autre nouveauté de la piscine d'Avallon c'est la pataugeoire, à destination des plus petits. "On savait que c'était une demande des familles, cela manquait beaucoup avant" selon le maire. Les familles et les enfants qui devraient êtres ravis de découvrir également le nouvel espace ludique, situé à l'extérieur.

Cela va faire du bien d'entendre à nouveau les cris de joie des enfants et de reprendre notre activité, en sommeil depuis un an et demi !

Le grand bassin a également été réhabilité. "On a 25 mètres et cinq lignes avec un effet à débordement. Ce sera beaucoup plus agréable pour les nageurs" précise Alexandre jourdan, le chef de bassin, qui se réjouit de retrouver son grand bain. "Cela va faire du bien d'entendre à nouveau les cris de joie des enfants et de reprendre notre activité en sommeil depuis un an et demi!".

Réservation obligatoire et masque de rigueur

Pour profiter de la piscine d'Avallon, il faudra suivre un protocole sanitaire strict. D'abord, il sera nécessaire de réserver son créneau (deux heures) par téléphone, au 03.86.34.08.51. "On est obligé car toutes les deux heures, on devra fermer, désinfecter toute la piscine et rouvrir ensuite" explique le maire Jean-Yves Caullet.

Dès l'entrée de l'établissement, la désinfection des mains sera obligatoire. Le port du masque sera, lui aussi, obligatoire jusqu'aux casiers où l'on dépose ses affaires. Dernière étape avant de sauter dans l'eau : une douche savonnée. Les usagers devront également respecter un sens de circulation mis en place au sein de la piscine.

Le maire d'Avallon, Jean-Yves Caullet, à l'entrée de la piscine municipale. © Radio France - Lauriane Havard

Toutes ces règles peuvent sembler lourdes, la municipalité en a conscience et a donc décidé de proposer une tarification spéciale pour l'ouverture. Jusqu'à début septembre, l'entrée sera de 1,50 euros pour l'accès aux bassins, et de 9 euros pour l'accès aux bassins + espace bien-être. La piscine d'Avallon rouvre à partir de ce lundi, de midi à 19 heures, et ce jusqu'au samedi. Les horaires pourront évoluer en fonction de la fréquentation et de l'évolution de l'épidémie de coronavirus.