EN IMAGES - Avec Caesarodunum, Tours passe à l'heure romaine sur le site de l'abbaye de Marmoutier

Légionnaires, à vos pilums ! Tout ce week-end, l'abbaye de Marmoutier à Tours est le théâtre d'une reconstitution historique où vous croiserez Gaulois, Romains, Germains... qui vous proposent un voyage au temps de Caesarodunum. C'est ainsi qu'on appelait la cité gallo-romaine fondée là où se trouve actuellement Tours.

Les enfants participent à la reconstitution, ici, un lancer d'armes © Radio France - Camille Huppenoire

La reconstitution, ce sont des démonstrations militaires mais aussi de l'artisanat, avec du tissage, de la teinturerie, en passant par l'art de cuisiner à l'époque.

Démonstration avec le métier à tisser dans le camp germanique © Radio France - Camille Huppenoire

Après des débuts réussis ce samedi, déjà un millier de visiteurs à la mi-journée, Caesarodunum revient ce dimanche, de 10 heures 30 à 19 heures, avec un programme varié d'animations menées par des associations spécialisées. L'entrée est gratuite pour les moins de 18 ans, elle coûte 10 euros pour les adultes.

Un instrument de musique utilisé pour la guerre et qui fascine le public © Radio France - Camille Huppenoire

La Ville de Tours veut que l'événement soit "populaire, pas bling-bling" déclare l'adjoint au patrimoine et aux archives Bertrand Renaud. "On n'est pas dans du 'Astérix et Obélix', on veut faire du sérieux tout en y prenant du plaisir." A voir le sourire d'une ado qui a fabriqué sa propre flûte de pan avec les méthodes ancestrales, l'enthousiasme des enfants qui écrasent le blé à la meule à pierre ou les nombreuses questions posées par les adultes sur la monnaie antique, le pari est réussi.

Repos pour les légionnaires romains © Radio France - Camille Huppenoire

