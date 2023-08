EN IMAGES - avec la canicule en Savoie, les vacanciers se mettent au frais près des lacs

La canicule se poursuit sur les pays de Savoie. La vigilance orange est encore de mise ce dimanche et elle le restera lundi. En Savoie et Haute-Savoie, les touristes cherchent la fraicheur près des lacs, même si on trouve encore des adeptes du bronzage en pleine chaleur.

On cherche l'ombre face au lac du Bourget en Savoie © Radio France - Anabelle Gallotti La vague de chaleur a étendu son étouffante emprise ce dimanche. Toute une large moitié sud de la France connait des températures anormalement élevées qui devraient encore grimper en début de semaine selon Météo France. "Le pic caniculaire est attendu entre mardi et mercredi", souligne Météo-France dans son bulletin de l'après-midi qui précise que des "records absolus risquent d'être battus, notamment mardi vers la vallée du Rhône, avec 40 à 42 degrés prévus". En Savoie les plages près des lacs sont très fréquentées. À Aiguebelette (Savoie) il fallait plus d'une heure en fin de matinée pour parcourir les quelques kilomètres depuis le péage jusqu'à la plage du Sougey par exemple. Les accès au lac étaient quasiment saturés. loading La plage du Sougey dimanche en fin de matinée - Clémentine Des plages bondées, mais le plus souvent les gens cherchent l'ombre des arbres ou ils ont prévu leur parasol. Selon les sapeurs-pompiers saisonniers sauveteurs aquatiques qui surveillent la plage du Bourget-du-Lac (Savoie) les vacanciers sont très prudents face à cette chaleur. "Ils ont les bons réflexe : crème solaire, chapeaux, ils s'hydratent bien et font des allers retours régulièrement dans l'eau" affirme Marie Fort, en regardant les nageurs. L'eau était à 25 degrés dimanche à midi au Bourget du Lac (Savoie) © Radio France - Anabelle Gallotti Au Bourget-du-Lac dimanche en Savoie © Radio France - Anabelle Gallotti Du monde aussi en Chartreuse samedi, dans la piscine naturelle des Échelles © Radio France - Anabelle Gallotti "Cet épisode de chaleur est le plus intense de l'été 2023 et "l'un des plus tardifs avec un tel niveau d'intensité" selon Météo France.