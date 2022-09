EN IMAGES : balade de cyclo-nudistes à Rennes, "être nu c'est être vulnérable comme un cycliste"

Ce samedi 10 septembre 2022, la Fédération française du naturisme a organisé dans les rues Rennes une manifestation à vélo et totalement nu. Un moyen de sensibiliser les passants à la vulnérabilité des cyclistes et de présenter le mode de vie naturiste.

C'est un peloton pour le moins original qui s'est élancé ce samedi 10 septembre depuis le parc des Gayeulles en début d'après-midi. Une trentaine de cyclo-nudiste ont manifesté dans les rues de Rennes pour sensibiliser les passants à la vulnérabilité des cyclistes. Il s'agit de la 3e édition de la World Naked Bike Ride. Autre objectif de cette balade nue : présenter un mode de vie. Beaucoup de participants sont des naturistes convaincus et regrettent la non-participation des cyclistes rennais.

La World Naked Bike Ride est une manifestation organisée dans les rues de Rennes où les participants sont invités à pédaler nu © Radio France - Valentin Plat

"Il y a beaucoup trop d'accidents avec des cyclistes", constate Michèle Charles-Dominé, présidente de la Fédération française de naturisme en Bretagne. "On a fait le choix d'être nu afin de montrer qu'un corps humain c'est fragile et qu'il est vulnérable sur la route", poursuit la représentante des naturistes en Bretagne.

"Il y a un esprit naturiste qui n'est pas présent en France et on aimerait le développer", souligne Germain adepte du vivre nu. "On ne veut pas déranger les habitants, mais j'espère qu'à travers ce type d'actions, nous arriverons à changer les mentalités".

La balade à vélo s'est déroulé sans encombre car les participants étaient accompagnés de trois policiers (en tenue habituelle). La Fédération Française du naturisme prévoit d'organiser une 4e édition l'année prochaine.