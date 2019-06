EN IMAGES - Belle affluence pour la première marche des fiertés d'Amiens

La toute première marche des fiertés, ou gray pride, s'est déroulée ce samedi 22 juin à Amiens (Somme). Environ 1.200 personnes ont défilé dans les rues du centre-ville pour défendre la cause et les droits des LGBTQI+. Petit résumé en images de ce franc succès.

Amiens, France

C'était une première et ce fut un succès ! Une marche des fiertés était organisée à Amiens ce samedi 22 juin. Selon les organisateurs, environ 1.200 personnes se sont rassemblées pour défendre la cause de LGBTQI+ (lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexe et tous les autres). Le cortège haut en couleurs composé de (seulement !) deux chars est parti à 14 heures de la place de la gare, avant de défiler en musique dans les rues du centre-ville .

Six associations locales ont travaillé pendant deux ans pour que cet événement voit le jour. Elles ont eu "peu de moyens" mais se réjouissent de cette "belle réussite". Une après-midi festive pour l'égalité que France Bleu Picardie a suivi et que l'on vous résume en quelques photos.

De très nombreux drapeaux multicolores dans la foule. © Radio France - Hélène Fromenty

L'un des slogans que l'on a pu lire dans le cortège. © Radio France - Hélène Fromenty

Deux chars étaient mobilisés pour animer la manifestation. © Radio France - Hélène Fromenty

Le soleil et la musique étaient de la partie. © Radio France - Hélène Fromenty

Mathilde, jeune transsexuel de 21 ans, avec l'une de ses amies. © Radio France - Hélène Fromenty