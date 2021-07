EN IMAGES - Besançon : 2.000 personnes défilent calmement contre le pass sanitaire avant d'être gazées

A Besançon, la manifestation anti pass sanitaire s'est terminée sous les grenades lacrymogènes tirées par les policiers devant la Préfecture du Doubs ce samedi après-midi. Incompréhension et colère des 2.000 personnes qui avait défilé dans le calme jusque-là. Riposte obligatoire selon la Préfecture.

Sous un soleil enfin retrouvé ou presque, encore un peu camouflé par les ultimes nuages humides de ces derniers jours, ils sont venus des quatre coins de la Franche-Comté (Haut-Doubs, Jura et Vesoul en Haute-Saône notamment) ce samedi après-midi à Besançon pour manifester contre le pass sanitaire et "pour les libertés".

Environ 2.000 manifestants contre le pass sanitaire à Besançon, le 17 juillet 2021, ici Place de la Révolution © Radio France - Julien Laurent

Ils étaient déjà 800, trois jours auparavant, sous la pluie de ce mercredi 14 juillet en début de soirée. Et ce samedi, ils étaient près de 2.000 au départ de la Place de la Révolution !

Environ 2.000 manifestants contre le pass sanitaire à Besançon, le 17 juillet 2021, ici sur le Pont Battant © Radio France - Julien Laurent

La manifestation non déclarée en préfecture, c'est-à-dire au parcours très aléatoire, a passablement perturbé la circulation dans les rues du centre-ville bisontin avec de nombreux automobilistes qui se sont retrouvés au beau milieu du cortège des manifestants, au niveau du Parc Micaud ou encore de la rue Mégevand...

Environ 2.000 manifestants contre le pass sanitaire à Besançon, le 17 juillet 2021, ici devant le Parc Micaud © Radio France - Julien Laurent

Mais toujours dans le calme et une ambiance plutôt "bon enfant" avec des "antivax" de tous âges, dont pas mal de familles avec enfants parmi les manifestants qui ont ensuite fait une halte sur la Place du 8 Septembre pour notamment y entonner la Marseillaise et clamer des "Macron démission" !

Environ 2.000 manifestants contre le pass sanitaire à Besançon, le 17 juillet 2021, ici entre le Pont et la rue de la République © Radio France - Julien Laurent

Et soudain une soixantaine de grenades lacrymogènes tirées, sans sommation, devant la Préfecture

La destination finale, comme toujours, était la Préfecture du Doubs où une vingtaine de policiers équipés de casques et de boucliers anti-émeute étaient postés au bout de la rue de la Préfecture.

Environ 2.000 manifestants contre le pass sanitaire à Besançon, le 17 juillet 2021, ici devant la Préfecture du Doubs dont l'accès était bloqué par une vingtaine de policiers © Radio France - Julien Laurent

Et alors que le cortège se massait, sous les classiques refrains anti Emmanuel Macron mais toujours dans le calme, une première salve de grenades lacrymogènes a été tirée par les forces de l'ordre. Puis une autre, et encore une autre. Une dizaine au total ! Avec effet immédiat : yeux, gorges et poumons qui brûlent pour l'ensemble des manifestants en mode demi-tour express...

Incompréhension et colère au final dans le cortège, dont plusieurs membres présents dans les premières rangées face aux policiers, affirment n'avoir entendu aucune sommation annoncée... Confirmation de la part de la Préfecture du Doubs qui nous précise que "quelques manifestants ont tenté de bousculer les policiers, qui avaient déjà essuyé plusieurs jets de projectiles : il ne s'agissait pas donc pas de tirs de dispersion, ce qui n'appelle ainsi pas de sommation"... Aucune interpellation n'a finalement eu lieu.