EN IMAGES - ''Besançon Boosteur de Bonheur'' : l'audacieuse nouvelle marque d'attractivité du territoire bisontin

C'est la nouvelle marque d'identification de Besançon et du Grand Besançon lancée par la Communauté d'Agglomération qui deviendra Communauté Urbaine ce 1er juillet. Objectif de cet audacieux "besançon boosteur de bonheur" : une meilleure attractivité du territoire bisontin et de ses richesses.

Besançon, France

Un joli "b" aux formes arrondies, comme dans "besançon boosteur de bonheur" : voilà donc le logo et le slogan officiellement choisis pour le nouvel outil de communication qui doit permettre, au niveau économique et touristique notamment, la valorisation et une meilleure attractivité du territoire bisontin et de ses très nombreux atouts (comme le récent Festival "Grandes Heures Nature" par exemple) malheureusement connus en général des seuls Francs-Comtois essentiellement...

Illustration de la nouvelle marque d'attractivité du Grand Besançon en 2019 - Grand Besançon

Le ''b'' mais aussi toujours le ''ç'' de Besançon

Cette nouvelle identité visuelle coïncide avec le changement de statut du Grand Besançon qui deviendra, ce 1er juillet, Communauté Urbaine et non plus Communauté d'Agglomération. Et ce "besançon boosteur de bonheur" avec ces jolis "b" aux formes arrondies, c'est « plus audacieux que prétentieux », confirme Jean-Louis Fousseret avec sa double casquette de maire de Besançon et de Président du Grand Besançon, qui précise aussi que le fameux "ç" mis en avant sur le logo de la Ville ne disparaîtra pas pour autant : le ''b'' est complémentaire et surtout destiné à la communication externe aux frontières locales.

Le design du ''b'' rappelle notamment la Boucle et la Citadelle de Besançon

Et ce "b", aux formes arrondies pour illustrer la nouvelle marque de territoire bisontin, a été créé par l'agence lyonnaise MMAP, spécialisée dans le marketing territorial. Un joli "b" dans lequel on visualise instantanément l'historique Boucle du Doubs qui encercle le centre-ville de Besançon ou encore sa célèbre Citadelle avec la barre du ''b'', sans oublier « le sourire des Bisontins » symbolisé par le demi-cercle coloré du bas, explique notamment Xavier Mercier, co-dirigeant de l'agence MMAP.

Illustration de la nouvelle marque d'attractivité du Grand Besançon en 2019 - Grand Besançon

Cette nouvelle identité graphique "besançon booster de bonheur" a coûté 23.000 euros au Grand Besançon, hors campagne de promotion et de communication comme c'est déjà le cas actuellement à Paris (Gare de Lyon et Gare de l'Est) ou encore dans les gares de Dijon et de Lyon (Part-Dieu et Perrache) pour commencer...

Illustration de la nouvelle marque d'attractivité du Grand Besançon en 2019 - Grand Besançon

> LIRE AUSSI : PHOTOS - Pablo Signoret, sur un fil à 200 mètres de haut entre le Fort de Bregille et la Citadelle de Besançon