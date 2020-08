EN IMAGES - "C'est une décharge à ciel ouvert" : les déchets s'accumulent sur la prairie de Mauves à Nantes

Les dépôts sauvages d'ordures se multiplient au bord du boulevard de la Prairie de Mauves, à l'entrée Est de Nantes. "C'est une décharge à ciel ouvert", se désole Michel, qui habite la commune voisine de Saint-Julien-de-Concelles et emprunte très régulièrement la route pour se rendre à Nantes. Il faut dire qu'on ne peut pas rater cet amas de déchets : des poubelles, des gravats ou des vêtements jonchent le sol au pied de deux grandes bennes bleues.

Le sol est recouvert de déchets. © Radio France - Adèle Bossard

Ces bennes sont la première chose que l'on voit en arrivant à Nantes par l'Est. © Radio France - Adèle Bossard

"Il y a même vraisemblablement des artisans qui ont apporté des morceaux de tôle ondulée, des sièges... Il y en a partout : du papier, des monceaux de plastiques et même des meubles de cuisine !", détaille-t-il. "C'est l'entrée de la ville de Nantes par l'Est, donc je trouve ça fort dommage qu'on ait cette première vision qui est catastrophique. Quand je veux montrer la ville à mes amis, la première chose qu'on voit, c'est ça ! Et ça fait très longtemps que ça dure. On pouvait espérer que ce soit un accident mais ça reste, et je trouve très surprenant que la ville n'ait pas fait le nécessaire, très rapidement, pour que ce soit enlevé. Si on veut rendre la ville belle, il faut le faire dès son entrée".

Sur le sol, des chaussures ou des masques en décomposition. © Radio France - Adèle Bossard

Nantes Métropole promet un nettoyage ce jeudi 13 août

La municipalité, saisie par Michel et par de nombreux autres riverains, assure connaître la situation. Ces bennes ont à l'origine été installées pour permettre l'évacuation des déchets du camp de Roms qui se trouve juste derrière. Eux-mêmes, d'ailleurs, se plaignent de la situation et viennent parfois ramasser les ordures pour dégager l'entrée du camp. Puis "la situation s'est progressivement dégradée", indique Nantes Métropole, et "des dépôts sauvages se sont constitués du fait de leur utilisation indélicate par des usagers particuliers mais également par des professionnels qui viennent se débarrasser de leurs déchets d'activité (construction, pneus, amiante) pour éviter de payer leur traitement".

Nantes Métropole promet que ses équipes interviennent "régulièrement" et qu'un nettoyage du site aura lieu dès ce jeudi 13 août.