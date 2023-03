EN IMAGES - "Ca élimine les toxines !" : la récolte de sève de bouleau a débuté dans le Haut-Rhin

Pour les premiers jours du printemps, la sève de bouleau a commencé a être récoltée chez les 4 producteurs en Alsace, comme dans le Sundgau chez Minaserve à Aspach-le-Bas . C'est un produit naturel qui est très prisé pour éliminer les toxines de l'hiver.

Récolte décalée à cause du manque d'eau

Avec près de 600 arbres, Jérémy Kubler en commercialise près de 13.000 litres dans 80 points de vente. On peut en trouver dans des boutiques spécialisées, des magasins de producteurs, mais pas dans les grandes surfaces. La récolte a débuté il y a une dizaine de jours, mais elle a été décalée à cause du manque d'eau.

Un système d'embouts blancs permet de récolter la sève de bouleau © Radio France - Guillaume Chhum

La récolte est en cours dans les forêts de la vallée de Thann © Radio France - Guillaume Chhum

"Début mars, l'hiver était encore bien installé et on a pas vu une goutte d'eau au mois de févier. Les arbres ne voulaient pas s'activer. C'est la pluie qui a lancé le démarrage de la récolte," explique le quadragénaire. Après un filtrage, la sève va de l'arbre à la bouteille ou la poche de 3 litres.

De plus en plus de demandes

De plus en plus de personnes se tournent vers la sève de bouleau. Jérémy Kubler ne manque pas d'occupation pendant cette période tendue, il travaille 7 jours sur 7 et doit répondre aux multiples demandes. La saison doit s'achever vers la mi-avril.

L'heure de la livraison a sonné © Radio France - Guillaume Chhum

La sève de bouleau de Jérémy Kubler est bio. Il la commercialise 34 euros les 3 litres, pour une cure de 21 jours. L'année dernière a été difficile. A cause de la fermeture de plusieurs magasins bio, l'entrepreneur a enregistré une baisse de 15% de son chiffre d'affaire.