EN IMAGES - "Ça peut arriver demain" : les pompiers de Moselle s'entrainent à éteindre de gros feux de forêts

Une dizaine de camions de pompiers, les uns et derrière les autres, sur un sentier forestier près du camp militaire de Bitche, en Moselle-est. L'image a de quoi interpeller tant elle est inhabituelle. Une centaine de pompiers ont participé à un exercice, vendredi 31 mars, pour s'entrainer à intervenir sur des gros feux de forêts. Ils devaient faire face à un incendie fictif parti d'un barbecue sauvage dans les bois.

En Moselle, 800 pompiers volontaires et professionnels interviennent sur les feux de forêts. Des agents de l'ONF, des gendarmes et des élus ont aussi participé à l'exercice pour apprendre à se coordonner. À quelques kilomètres de là, en août 2022 , 30 hectares de végétation étaient partis en fumée.

Se préparer à tout

"Il s'agit de taper le départ de feu et la tête de feu, de manière à rétrécir le plus possible le flanc de l'incendie", explique le chef des opérations au premier groupe d'intervention, la carte de la forêt étalée sur le capot d'une voiture. "Sachant que je ne veux pas que le feu passe la route forestière des Princes." Les équipes se mettent en place et les pompiers commencent à dérouler les lances à l'arrière du camion, d'où ils peuvent régler la pression de l'eau envoyée.

Pompiers et agents de l'ONF doivent travailler main dans la main en forêt. © Radio France - Bastien Munch

Les pompiers étudient d'abord les zones à viser en priorité pour ralentir la progression du feu. - Anthony Bouges / SDIS 57

Leurs collègues sont à quelques dizaines de mètres de là, en haut d'une butte, dans la forêt, la lance braquée sur un tonneau qui abrite un feu de paille, censé représenter l'incendie. "On est en train de procéder à l'extinction de ce feu qui est en phase ascendante", décrit Philippe, un pompier basé à Meisenthal, tout en guidant le jet de sa lance. "C'est ce qui peut arriver demain et c'est ce qui est déjà arrivé, donc le but c'est de s'entrainer pour être bon demain."

De nombreux pompiers mosellans ont dû intervenir sur des feux en-dehors du département l'an dernier. © Radio France - Bastien Munch

Philippe, un pompier basé à Meisenthal, est intervenu sur l'incendie de Bitche l'an dernier. - Anthony Bouges / SDIS 57

Les pompiers qui tiennent la lance demandent à leurs collègues d'augmenter ou de baisser la pression de l'eau. © Radio France - Bastien Munch

Un travail d'équipe avec l'ONF

"Là, y a un blessé !", crie l'un des pompiers en contrebas. En effet, l'un des soldats du feu est à terre, à côté de sa lance à incendie. Il mime une blessure à la cheville après une chute. "Une ambulance va venir", rassure l'un des pompiers via un talkie-walkie. "On l'a mis en sécurité dans une barquette d'évacuation."

Une ambulance accompagne systématiquement chaque intervention des pompiers. - Anthony Bouges / SDIS 57

Sur les chemins forestiers, les pompiers suivent aveuglément les jeeps des agents de l'Office nationale des forêts, qui connaissent les lieux comme leur poche. "Ça nous permet d'avoir la connaissance du terrain et d'arriver à se repérer sur une carte", explique François Vallier, chef de corps des sapeurs-pompiers de la Moselle. "Il faut aussi qu'on sache qui appeler pour savoir comment le relief est constitué, où l'on peut récupérer un hélicoptère pour faire une reconnaissance."

François Vallier a suivi l'exercice de plus d'une centaine de ses hommes. - Anthony Bouges / SDIS 57

"On n'est plus simplement sur un feu qui nécessite une extinction", continue-t-il. "On est aussi sur tout l'impact écologique, sur les conséquences pour les randonneurs avec le développement des sports de nature, etc. Sur une manoeuvre de ce type, on repère les chemins et les voiries où l'on peut avoir des marcheurs. En plus, depuis le Covid-19, les bivouacs sauvages se multiplient. Ce n'est pas par hasard si on fait démarrer ce feu de forêt par un barbecue illégal."

Les pompiers doivent aussi s'organiser pour que tous les camions puissent se croiser sur les chemins forestiers. - Anthony Bouges / SDIS 57

"On n'est pas à l'abri"

Les autorités veulent aussi alerter sur le risque de gros incendies, même en Moselle. "Sur la saison estivale de 2022, on a vu des feux impressionnants dans les Vosges, dans le Jura...", indique Adélie Pommier, directrice du cabinet du préfet de la Moselle. "Avec les changements climatiques, on sait qu'on n'est pas à l'abri de feux de forêts d'ampleur en Moselle."

Adélie Pommier veut aussi, à travers cet exercice, faire passer un message de prévention. - Anthony Bouges / SDIS 57

"On est un département extrêmement boisé avec différentes espèces d'arbres, les forêts sont de propriété publique avec l'ONF, mais on a aussi des propriétaires privés", décrit Adélie Pommier. "Donc il est vraiment important de se préparer au scénario du pire. Sachant qu'en Moselle, tous les ans, les pompiers éteignent des feux, des petits comme des grands. L'idée, c'est d'essayer d'en avoir un maximum de petits, même si on ne peut pas ignorer ces risques majeurs."

En Moselle, 800 pompiers sont spécialisés en feux de forêts. - Anthony Bouges / SDIS 57

En août 2022, un incendie avait ravagé 30 hectares de végétation à quelques kilomètres de là. © Radio France - Bastien Munch

Après avoir ramené les camions au ravitaillement, avec une pompe qui aspire l'eau d'un étang pour remplir les cuves des véhicules, les pompiers font le point sur l'exercice. "L'objectif que je vous ai assigné dès le départ, il est tenu", reconnait le chef des opérations. "Le feu n'a pas passé la route forestière, pour moi c'est clair. Merci à tous, bon travail !" À quelques kilomètres de là, un exercice similaire s'est déroulé au même moment de l'autre côté des Vosges du Nord, en Alsace.

Frédéric Schulz est le référent départemental des feux de forêts pour les pompiers de la Moselle. - Anthony Bouges / SDIS 57

25 véhicules de pompiers ont été mobilisés pour cet exercice géant. - Anthony Bouges / SDIS 57

Les conducteurs des camions sont chargés ensuite de régler la pression des lances. - Anthony Bouges / SDIS 57

Sur les incendies, les pompiers sont répartis en GIFF (groupes d'intervention de feux de forêts). - Anthony Bouges / SDIS 57

Les pompiers militaires du camp de Bitche étaient aussi présents pour l'exercice. © Radio France - Bastien Munch

Les plus gros camions des pompiers de la Moselle peuvent transporter jusqu'à 4.000 litres d'eau. © Radio France - Bastien Munch

Les conducteurs de camions s'occupent ensuite de régler la pression de l'eau, sur consigne de leurs collègues. © Radio France - Bastien Munch

Les pompiers ont tenté d'éteindre l'incendie comme s'ils étaient en conditions réelles. - Anthony Bouges / SDIS 57

Les pompiers se sont exercés pendant plusieurs heures en forêt près de Bitche. © Radio France - Bastien Munch

Les pompiers sont venus de partout dans le département pour participer à l'exercice. - Anthony Bouges / SDIS 57

Pour mimer l'incendie, des feux de paille ont été allumés dans des tonneaux en forêt. © Radio France - Bastien Munch

Les lances sont ensuite soigneusement rangées, en attendant la prochaine intervention. - Anthony Bouges / SDIS 57

Les camions défilent au bord de l'étang pour se ravitailler en eau. - Anthony Bouges / SDIS 57

Pour se ravitailler en eau, les pompiers puisent dans l'eau de l'étang avec une pompe. © Radio France - Bastien Munch

Un poste de commandement a été installé à côté de la forêt, pour superviser les opérations. © Radio France - Bastien Munch

Toutes les grandes décisions de l'opération se prennent depuis le poste de commandement. - Anthony Bouges / SDIS 57