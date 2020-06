Après deux mois et demi de fermeture, cafés et restaurants ont rouvert leurs portes ce mardi 2 juin, à Orléans comme partout en France. Le soleil étant au rendez-vous, les clients ont pu profiter des terrasses, nombreuses, dans l'hyper centre-ville, en respectant les mesures sanitaires.

EN IMAGES - Cafés et restaurants ont rouvert à Orléans, les terrasses se remplissent

La vie reprend un cours (à peu près) normal ce mardi 2 juin, à Orléans comme ailleurs, avec la phase deux du déconfinement, synonyme notamment de réouverture des cafés et restaurants.

Du monde en terrasse, place du Martroi

Les serveurs et salariés des établissements portent un masque, les tables sont espacées d'un mètre en terrasse comme à l'intérieur, et les caisses sont souvent "protégées" d'une paroi en plexiglas, mais le plaisir est là chez les clients. Sur la célèbre (et très grande) place du Martroi, les terrasses sont pleines à la mi-journée (ci-dessous).

Une terrasse à la mi-journée le mardi 2 juin, place du Martroi à Orléans © Radio France - Lydie Lahaix

Même chose place de Loire, où les clients sont revenus en nombre. La brasserie La Taverne a même pu s'étendre un peu (ci-dessous) et ainsi ne pas "perdre" trop de clients du fait des mesures de distanciation physique imposées

La terrasse de la Taverne, place de Loire, le 2 juin 2020, à Orléans © Radio France - Lydie Lahaix

Un peu plus loin, la rue de Bourgogne, rue la plus animée d'Orléans, retrouve aussi de l'animation et de la vie après ce long confinement.

Restaurant de la rue de Bourogne, à la mi-journée le 2 juin © Radio France - Mathilde Bouquerel

Terrasses à l'ombre, dans le centre ancien d'Orléans, le 2 juin 2020 © Radio France - Mathilde Bouquerel

A La Pipe en Bois, café de l'hyper-centre d'Orléans, les habitués ont le sourire et se disent heureux de venir enfin consommer un verre après soixante-dix-neuf jours de fermeture, pour cause d'épidémie de coronavirus.