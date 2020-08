EN IMAGES - Camion militaire, tente viking... des vacances insolites dans la Manche

Du mieux, mais pas encore ça. En juillet, la fréquentation touristique s'améliore dans le département, selon l'agence d'attractivité Latitude Manche. Et s'il est un concept qui fonctionne d'année en année, c'est l'hébergement insolite.

Une deuxième vie pour un camion de l'armée

A Sainte-Mère-Eglise, le camping propose désormais depuis le 15 juillet de passer la nuit dans un camion militaire. "C'est un camion de type Simca cargo, un véhicule de commandement. Il date de 1959, l'époque de la guerre d'Algérie. Alors, oui, ce n'est pas la Seconde guerre mondiale", explique la gérante du camping, Ophélie Belin. Le couple à la tête de l'établissement avait envie de proposer un logement insolite dans l'esprit militaire. "Tous les ans, début juin, on a _beaucoup d'animations avec des véhicules d'époque_, des gens qui font de la reconstitution. On voulait quelque chose qui ne se fait pas ailleurs", ajoute Ophélie.

Je savais qu'on venait camper à Sainte-Mère, mais je ne savais pas où jusqu'au dernier moment. Quand le monsieur du camping m'a accompagné, j'ai tout de suite compris - Dominique, vacancier venu de Chartres

C'est alors qu'ils tombe par hasard sur une annonce sur Leboncoin. "C'est un garagiste du Nord de la France qui l'avait stocké pendant une dizaine d'années chez lui. Il voulait en faire un camping car", précise Ophélie. Le camion est arrivé à Sainte-Mère par poids-lourd. Le couple a fait des travaux tout l'hiver. "L'objectif était de le mettre en location dès le début de la saison. Mais avec le coronavirus...", note la gérante. Au final, l'espace est d'un peu plus de 10 m2, dans son jus, avec les petites fenêtres et les équipements d'origine. On trouve aussi un lit pour deux personnes, un petit coin cuisine, avec une table en formica, et une terrasse en bois, l'idéal pour profiter de l'apéro sous le soleil manchois ! Le tout pour 30 euros (basse saison) à 40 euros (haute saison) la nuit.

Ce Simca cargo date de 1959 et servait de camion de commandement © Radio France - Pierre Coquelin

"On a eu beaucoup de demandes pour août et septembre. La plupart des week-ends sont déjà réservés", confie Ophélie. Parmi les touristes séduits par ce concept, Dominique, de Chartres, un ancien collectionneur de voitures anciennes et féru de tout ce qui touche au DDay. "C'était une surprise de ma femme ! Tous les ans, on vient en Normandie pour les commémorations sur Débarquement. Je savais qu'on venait camper à Sainte-Mère, mais je ne savais pas où jusqu'au dernier moment. Quand le monsieur du camping m'a accompagné, j'ai tout de suite compris", sourit le vacancier. Et après une nuit à l'intérieur du camion, Dominique est ravi. "C'est à refaire ! Je le voulais plus longtemps, mais il est déjà réservé", ajoute-t-il.

Au temps des vikings

Autre lieu, autre ambiance. Cette fois, on se replonge au Xe siècle au camping de la Baie des Veys, à Sainte-Marie-du-Mont. L'établissement propose une tente viking. "La formule marche très bien, principalement le week-end", souligne Sébastien Bourgallé, propriétaire du camping. Il s'agit souvent de séjours en amoureux. Cet été, on est à plus de 95% de réservation. "C'est à la fois le côté simplicité, retour à la nature avec un minimum de confort - il y a un lit et de quoi cuisiner", souligne Sébastien. La nuitée commence à 45 euros (basse saison) jusqu'à 55 euros (haute saison).

La tente viking du camping de la baie des Veys affiche quasi complet pour cet été - Sébastien Bourgallé

La Manche fourmille d'exemples d'hébergements insolites. Sur son site, Latitude Manche a recensé une trentaine de possibilités pour passer des vacances originales :