Sobriété énergétique : cette maison de Loiron est la preuve que Noël aussi rythme avec économie d'électricité

Elles sont blanches, bleues, dorées. Elles enroulent des buissons, des petits bonhommes de neige et même le vélo du Père Noël. Ce ne sont pas les Lumières de la ville de Laval mais celles installées sur une maison de Loiron à l'est du département de la Mayenne, celle de Christian Aubry. Depuis 1992, chaque année, la maison du Mayennais ne déroge pas à la règle : elle brille de mille feux pour les fêtes de fin d'année. Mais en ces temps d'économie d'énergie et de flambée des prix, on peut s'interroger.

Depuis 1992, Christian Aubry et sa femme décorent leur maison au moment de Noël pour un mois et demi. © Radio France - Selma Riche

Christian Aubry en est bien conscient alors il s'est adapté. D'abord, les horaires d'illuminations ont changé : plus d'éclairage le matin, seulement le soir de 17h45 à 22h30. Plus de lumières sans interruption non plus pendant la nuit de Noël ni celle du Nouvel An, il éteindra les feux au moment d'aller se coucher. Cette année, il réduit aussi d'une semaine la durée de ses installations : tout s'éteint et retourne au grenier le lendemain de l'Épiphanie.

"Le bonheur, c'est de voir les enfants et les petits-enfants quand ils regardent la maison", explique Christian Aubry. © Radio France - Selma Riche

Surtout, Christian Aubry mise sur le LED, 100% de ses installations sont composées de ces lumières qui consomment 80% d'électricité en moins que les ampoules classiques. Il utilise aussi des guirlandes solaires, qui fonctionnent comme des panneaux solaires, grâce à la lumière du jour. Obligé aussi de se débarrasser d'anciens objets de décoration, qui consomment davantage.

Le village de Noël de Loiron est allumé tous les soirs de 17h45 à 22h30. © Radio France - Selma Riche