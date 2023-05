EN IMAGES - Charles III : le premier portrait officiel du roi dévoilé, deux jours après après son couronnement

C'est la première photo officielle du roi Charles III depuis son couronnement samedi à l'Abbaye de Westminster de Londres. Sur ce portrait dévoilé ce lundi par la famille royale, le souverain porte la couronne impériale d’apparat, créée pour le couronnement du roi George VI en 1937.

ⓘ Publicité

Elle est l’exacte réplique de la couronne impériale que portait la reine Victoria en 1838. Cette couronne en or, argent et platine, est ornée de 2 868 diamants, 273 perles, 17 saphirs, 11 émeraudes et cinq rubis. Parmi les diamants, on retrouve le Cullinan II, pierre de 317,4 carats, parmi les plus gros diamants au monde. Elle pèse 1,06 kg.

Dans les mains du roi Charles III, les attributs royaux, dont l'orbe, un globe en or surmonté d'une croix, et le sceptre.

La famille a également dévoilé un cliché du roi et de son épouse Camilla, reine consort, ainsi qu'une photo de la famille royale, dont l'héritier du trône, le prince William, mais sans son frère, le prince Harry. "Ma femme et moi voulions simplement partager nos remerciements les plus sincères à tous ceux qui ont contribué à faire de ce jour un évènement si spécial".