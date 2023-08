EN IMAGES - Châteauneuf : Douze jeunes bénévoles créent une œuvre collective en pierre

Un chantier bénévole pas comme les autres se termine ce vendredi 11 août 2023 au château de Châteauneuf, près de Pouilly-en-Auxois. Il est organisé par l'association "Rempart" en partenariat avec la région Bourgogne-Franche-Comté. Douze jeunes de 18 à 24 ans venus de France, mais aussi de l'Allemagne, de la Pologne et de la République Tchèque, planchent depuis le 31 juillet 2023 sur une œuvre éphémère en pierres sèches pour habiller le château. Ce projet est organisé dans le cadre des 20 ans d'une convention entre notre région et trois autres régions de ces trois pays partenaires.

ⓘ Publicité

Apporter sa pierre à l'édifice

La première étape pour les bénévoles consistait d'abord à fabriquer quatre bas-reliefs en rapport avec l'histoire des lieux. Il a donc fallu apprendre à travailler la pierre. Ils ont été aidé par une tailleuse de pierre, Pauline Augras, leur formatrice pour ces deux semaines. Une fois ces bas-reliefs réalisés, ça n'est pas fini. "Les ouvrages vont être intégrés aux douves où on a un petit parcours qui permet aux visiteurs de pouvoir observer cet ouvrage du pont-levis dès leur entrée au château, détaille la professionnelle. L'objet vraiment de cette semaine, c'est d'intégrer nos bas-reliefs à une construction de land art en pierres sèches."

loading

Les quatre bas-reliefs réalisés par les jeunes bénévoles. © Radio France - Dimitri Morgado

L'idée est de poser une sorte de dominos en pierres posées simplement au sol, représentant à la fois le mur de la fortification qui se poursuit au sol et le drapeau européen. "C'est une œuvre éphémère, le principe du land art, c'est véritablement comme ça, explique Pauline Augras. Il n'y a pas de maçonnerie, il n'y a pas d'emprise au sol. On ne creuse pas. On vient simplement dessiner au sol, par différentes matières, et là, en l'occurrence, on utilise le support de la pierre."

Le croquis de la réalisation finale de l'œuvre collective. © Radio France - Dimitri Morgado

La barrière de la langue

Pour que tout se déroule correctement, il faut composer avec les différences de nationalité. Certains parlent français, d'autres anglais, allemand, polonais ou tchèque. Cette barrière de la langue n'a pas été si facile que ça à apprivoiser pour Nordine, un jeune originaire de Talant, à côté de Dijon. "Des fois, c'est galère, c'est un peu un bordel, s'amuse-t-il. Mais avec le langage des signes et la traduction, en vrai, ça marche au bout d'un certain moment."

Les jeunes posent les premières pierres du land art. © Radio France - Dimitri Morgado

Ce n'est pas simple non plus pendant les journées de travail. Pauline Augras, la tailleuse de pierre, doit elle aussi s'adapter pour transmettre son savoir. "Je ne parle pas de tchèque, je ne parle pas polonais, je ne parle pas allemand, explique-t-elle. On a une animatrice qui est totalement bilingue en anglais. On a quand même l'ensemble des jeunes qui parlent, pour la plupart, anglais. Et on a une jeune femme qui est polonaise mais qui comprend le russe, donc Google Traduction est notre ami à certains moments !"

Découvrir et se découvrir

Si ces jeunes préfèrent passer une partie de leur été à travailler bénévolement plutôt que de faire bronzette, c'est qu'ils ont tous une bonne raison. "Je suis venu pour faire des expériences, et renforcer l'amitié franco-allemande, raconte Valeria, originaire d'Allemagne. Je me suis fait des amis, et je suis très contente !"

loading

Pour Rébecca, étudiante aux Beaux-Arts de Besançon, c'est la découverte du métier de tailleur de pierre qui a notamment suscité son intérêt. "J'étais surtout venue pour apprendre une nouvelle technique et je suis très contente d'avoir rencontré Pauline, Aurélie et Clémence qui s'occupent de nous, détaille-t-elle. Et je suis très contente que Pauline nous ait montré la pierre parce que c'est quelque chose que j'ai en tête maintenant et ça c'est très bien."

Les jeunes posent les premières pierres du land art. © Radio France - Dimitri Morgado

"Je suis là pour découvrir un métier, tailler les pierres, c'est un truc que j'ai jamais vu, raconte de son côté Nordine. Pour le côté historique, rénover un château et participer à un projet qui restera ici, c'est grave intéressant."