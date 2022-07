EN IMAGES - Chaude ambiance à Tomblaine, village départ de la 7ème étape du Tour de France

Tomblaine en jaune ! La ville a une nouvelle fois accueillie le départ du Tour de France, la troisième fois depuis 2012, à l'occasion de la 7ème étape de la grande boucle édition 2022.

Le tracé de la 7ème étape du Tour de France. © Radio France - Arthur Blanc

Un coup de projecteur dont les effets se font sentir "dans les mois voir les années qui suivent" a affirmé le maire Hervé Féron au studio de France Bleu Lorraine. "L'achat d'un départ d'étape, c'est 85.000 euros, couvert par les partenariats."

Le maire de Tomblaine Hervé Féron sur le studio de France Bleu Lorraine pour le départ de la 7e étape du Tour. © Radio France - Doris Henry

Les spectateurs sont venus par milliers à Tomblaine pour admirer les coureurs... et ont ramené un souvenir gratuit avec la traditionnelle caravane publicitaire.

La caravane publicitaire a régalé les Tomblainois. © Radio France - Doris Henry

Autre invité de marque au studio de France Bleu Lorraine, Christian Prudhomme, le patron du Tour, a rappelé son attachement à la région Lorraine. Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, sur France Bleu, se rappelle de la toute première arrivée à La Planche des Belles Filles : "En 2012, c'était le premier succès sur le Tour de France de Chris Froome. La prise de maillot jaune de Bradley Wiggins. En fait, à La Planche des Belles Filles, vous avez une sorte de classement du Tour de France. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mentir quand on grimpe la Planche des Belles Filles, souvent avec peu d'écart, mais avec une hiérarchie qui est très claire et qui est souvent confirmée quinze jours plus tard."

Christian Prudhomme au micro de France Bleu Lorraine. © Radio France - Doris Henry

Thibaut Pinot, chouchou du public

Plus que le maillot jaune Tadej Pogacar, Thibaut Pinot a été accueilli comme une star. Des photos et des autographes en pagaille pour le local de l'étape. L'arrivée va se disputer sur ses terres du côté de la Planche-des-Belles-Filles.

Autre local acclamé à Tomblaine, Nacer Bouhanni, le natif des Vosges. Mais le sprinter qui s'était fait remarquer lors du Tour 2021 a été sérieusement blessé en avril lors du Tour de Turquie. C'est avec une minerve qu'il est allé saluer le peloton au départ de Tomblaine.

