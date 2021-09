EN IMAGES - Clean Up Day en Dordogne : 400 kilos de déchets ramassés près de Périgueux

Dans le cadre du World Clean Up Day, la journée mondiale du nettoyage, une grande action de collecte des déchets était organisée sur trois communes de Boulazac-Isle-Manoire. En tout, les volontaires ont ramassé près de 400 kilos de déchets et 2,5 tonnes d'encombrants.

Ils ont bravé la pluie pour la bonne cause. Ce samedi 18 septembre au matin, 180 volontaires ont arpenté les communes de Boulazac, Atur et Saint-Laurent-sur-Manoire pour ramasser les détritus sur le bord des routes et dans la nature. A la fin de la matinée, près de 400 kilogrammes de déchets ont été collectés. Il faut ajouter cela 2,5 tonnes d'encombrants comme un canapé, des pneus ou de l'électroménager.

Trois communes nettoyées

Capuches sur la tête, gilets jaunes sur les épaules et pinces à la main, les participants ont déposé leur collecte dans des camions. A l'intérieur, il y a de tout : meubles, mégots de cigarette, canettes, masques, briques de jus d'orange, pneus ou encore de la ferraille. Tout a été récupéré dans la nature, sur les trottoirs et les bords de route d'Atur, Boulazac et Saint-Laurent-sur-Manoire. Après la pesée, les chiffres parlent d'eux-mêmes : 395 kilogrammes de déchets ont été collectés !

Les enfants mobilisés

Parmi les volontaires, de nombreux enfants sont venus donner un coup de main accompagnés de leur parents. Mathias, sept ans, est motivé. Il a ramassé un tas de déchets sur le bord des routes : "plein de cigarettes, plein de papiers bulles, un gros meuble aussi !". Maddie a également trouvé des tickets de loto déchirés. La jeune fille est en sixième. Elle a le sourire mais au fond, elle est dépitée : "On n'a pas le droit de faire ça à la nature". Une planète polluée qui inquiète Nolan, neuf ans : "Cela me brise le cœur, ceux qui polluent gâchent notre environnement. Les animaux vont mourir".

Ces mots forts montrent bien que les enfants ont conscience de l'état de la planète et qu'ils sont de plus en plus engagés pour sa protection protection. Cela n'étonne pas Delphine Eslan. Elle est directrice des services à la mairie de Boulazac et a organisé le grand nettoyage dans la commune : "Nous avons des actions de sensibilisation au compostage et au développement durable dans les activités scolaires et périscolaires donc heureusement car l'avenir ce sont les enfants" explique-t-elle.

En tout, 180 personnes ont donné de leur temps pour nettoyer la nature ce samedi à Boulazac-Isle-Manoire. Pour chaque inscription, la commune va reverser 10 euros à l'association "Des oreilles pour Margot".