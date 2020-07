Devant un parterre d'élus et officiels auvergnats, un hommage a été rendu, rue Montlosier, aux victimes de crimes racistes et antisémites de l'Etat français, et aux Justes de France, à l'occasion de la journée nationale du même nom.

EN IMAGES : Clermont-Ferrand : cérémonie solennelle et émouvante contre le racisme et l'antisémitisme

La cérémonie a duré un peu plus d'une demi-heure, devant le monument de la rue Montlosier. Étaient notamment présents les députés puydômois Michel Fanget et Valérie Thomas, le conseiller municipal de Clermont-Ferrand Didier Muller, l'eurodéputé et vice-président du conseil régional Brice Hortefeux, le président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme Jean-Yves Gouttebel, et la préfète du Puy-de-Dôme Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc.

Représentant la communauté israélite clermontoise, Maître Daniel Elbaz a prononcé un discours dans lequel il a appelé à ne pas relâcher la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, insistant également sur l'importance du devoir de mémoire.

Un texte en hommage à Alfred Nakache, nageur de haut niveau, survivant des camps de la mort, a été lu par son arrière-petite-nièce Loria Nakache.

La préfète du Puy-de-Dôme, représentant la secrétaire d'Etat en charge de la mémoire et des anciens combattants, Geneviève Darrieussecq, a également dit quelques mots.

S'en sont suivis un salut aux morts et un dépôt de gerbes de fleurs sous le monument.