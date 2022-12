EN IMAGES - Coupe du monde : à Dijon, les supporters du Maroc célèbrent une qualification historique

Plusieurs centaines de supporters du Maroc se sont réunis à Dijon en début de soirée, Place de la République, mardi 6 décembre 2022. Concert de klaxons, drapeaux, feux d'artifice, ils célèbrent la qualification historique de leur équipe (et des anciens du DFCO , Nayef Aguerd et Walid Regragui, le sélectionneur), pour les quarts de finale de la Coupe du monde au Qatar - victoire aux tirs au but contre l'Espagne. Comme lors du dernier match , la fête se déroule sous l'oeil de dizaine de CRS.

La fête des supporters marocains à Dijon en vidéo

