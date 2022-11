EN IMAGES - Coupe du monde : à Périgueux, les fans du Maroc en liesse après l'exploit face à la Belgique

"On klaxonne, cortège, en mode mariage !" s'époumone un jeune homme, qui arrête sa vieille Peugeot 106 devant la cité Jean Moulin à Coulounieix-Chamiers. Depuis les balcons, des curieux sont sortis regarder le défilé de voitures les unes derrière les autres, qui fait toutes les rues du quartier, des drapeaux marocains brandis par les fenêtres. Ce dimanche 27 novembre, le Maroc a gagné 2-0 contre la Belgique, la deuxième meilleure nation du monde au classement FIFA derrière le Brésil. Un exploit.

Le ballet des voitures parties de Chamiers est allé jusqu'au centre-ville de Périgueux. © Radio France - M. B.

Le cortège des voitures a été entendu dans différents quartiers de Périgueux, jusqu'en centre-ville. "C'est pas fini, mais le Canada, on les attend ! On vient de marquer l'histoire, on a regardé le match ensemble, on sent qu'on peut passer en huitièmes et pour notre génération, de connaître ça c'est exceptionnel", raconte un jeune garçon sur le siège passager d'une voiture conduite par son oncle tout sourire : "On est né ici, on est Français et on sera comme ça pour la France aussi ! Mais vive le Maroc aussi, et pour la finale : France-Maroc !"