EN IMAGES - Coupe du monde : des centaines de personnes dans la rue en Dordogne pour fêter la France en finale

L'ambiance, les klaxons, sur les boulevards à Périgueux, et devant l'église place de Lattre de Tassigny à Bergerac avaient des airs d'été 2018, ce mercredi soir. La France s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2022 aux dépends du Maroc (2-0) et les fans de foot ont laissé bruyamment éclater leur joie dans les rues. Ils étaient 600 à Périgueux, et 300 dans les rues de Bergerac, selon les autorités.

