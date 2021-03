EN IMAGES - Culture, climat... Nouveau samedi de manifestations dans le centre-ville de Caen

Ce samedi 20 mars 2021, deux manifestations ont eu lieu dans le centre-ville de Caen, entre 13 heures et 17 heures. Le rassemblement pour soutenir la culture a laissé place à la Marche pour le Climat. Des actions festives et revendicatives.

Depuis le début du mois, le centre-ville de Caen est souvent animé le samedi. Cette fois, deux manifestations étaient organisées, pour soutenir la culture, et dénoncer l'urgence climatique.

"Le printemps est inéxorable"

En début d'après-midi, environ 400 personnes se sont rassemblées devant le Théâtre de Caen, à l'appel des lieux et événements culturels caennais. De nombreux slogans ont été collés directement sur la façade de l'établissement et un mur de fleurs a été créé, autour d'une banderole où il était inscrit "Le printemps est inéxorable."

Un rassemblement fleuri et musical, pour demander, une nouvelle fois, la réouverture concertée des lieux culturels et la défense de l’emploi.

"Le message que l'on veut faire passer, c'est de ne pas nous oublier. On veut que le gouvernement travaille à un calendrier et un protocole sanitaire de réouverture précis. On sait que ce n'est pas pour maintenant, mais nous avons besoin de perspectives", explique Patrick Foll, le directeur du Théâtre de Caen.

Parmi les manifestants, de nombreux professionnels et acteurs de la culture, mais aussi des spectateurs venus apporter leur soutien.

Dépôts de fleurs, collages, fumigènes, Dj... le rassemblement pour soutenir la culture s'est voulu très visuel et festif ce samedi à Caen. © Radio France - Léa Dubost

"Il n'y a pas de planète B"

Environ 1 h 30 après le début du rassemblement pour soutenir la culture, la place du Théâtre a été investie par les manifestants de la Marche pour le Climat. Le cortège est parti du Théâtre, a déambulé près de 2 heures dans le centre-ville, avant de prendre fin Place de la République.

Près de 1 000 personnes ont marché pour alerter, une nouvelle fois, sur l'urgence climatique. Un rassemblement musical et festif, avec tout de même de nombreuses revendications, souvent affichées sur des pancartes.

Dans le cortège, on pouvait lire des slogans pour alerter : "Il n'y a pas de planète B" ou encore "Urgence saniterre." Mais aussi contre le projet de loi climat, jugé trop insuffisant, contre l'implantation d'Amazon à Moult, ou encore contre l'abattage des tilleuls récemment Place de la République.

Concernant la crise sanitaire, Aline et Louna, sont venues informer sur les liens étroits entre la santé et l'environnement.

Louna et Aline, étudiantes en 4e année de médecine à l'Université de Caen, lors de la Marche pour le Climat ce samedi. © Radio France - Léa Dubost

"Tout ce qui impacte l'environnement va impacter le système de la santé derrière, on le vit actuellement avec la crise du Covid-19. La médecine de demain va être constituée en grande partie d'infectiologie. Il n'y a plus urgence, l'urgence est dépassée, maintenant, il faut ralentir les choses", estiment les deux étudiantes en 4e année de médecine à l'Université de Caen.

Vers 17 heures, à l'appel du mouvement de désobéissance civile "Extinction Rébellion", quelques manifestants ont bloqué l'entrée du magasin Printemps, ses propriétaires seraient liés au projet de centre commercial Place de la République.